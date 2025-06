Guess Q1: Overname Rag & Bone stimuleert omzet, nettoverlies neemt toe

De financiële resultaten van Guess voor het eerste kwartaal, afgesloten op 3 mei 2025, tonen een gemengd beeld. Groei gedreven door strategische overnames en groothandel momentum, maar ook toegenomen verliezen. Ondanks een GAAP-nettoverlies overtrof de omzet de verwachtingen. Dit is vooral te danken aan de succesvolle integratie van het merk Rag & Bone en de sterke prestaties van de groothandel in Europa en Amerika.

De totale netto-omzet steeg in het eerste kwartaal met negen procent tot 647,8 miljoen dollar, of twaalf procent in constante valuta.

Carlos Alberini, algemeen directeur, toonde zich optimistisch: “De omzet groeide met negen procent in Amerikaanse dollars en twaalf procent in constante valuta. Dit weerspiegelt de succesvolle integratie van Rag & Bone en het aanhoudende momentum in onze groothandelsactiviteiten in Europa en Amerika.” Hij benadrukte ook het gedisciplineerde kostenbeheer als een factor in het beperken van het kwartaalverlies.

Hoogtepunten Guess Q1-resultaten

Guess rapporteerde een GAAP-nettoverlies van 32,9 miljoen dollar voor het eerste kwartaal. Dit is een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van de GAAP-nettowinst van dertien miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het GAAP-verlies per aandeel bedroeg 65 dollarcent, vergeleken met een winst van 23 dollarcent per aandeel een jaar eerder. Op aangepaste basis steeg het nettoverlies met eenenzestig procent tot 22,3 miljoen dollar, resulterend in een aangepast verlies per aandeel van 44 dollarcent, een stijging van drieënzestig procent ten opzichte van 27 dollarcent eerder.

Regionaal gezien steeg de omzet in Europa met acht procent, hoewel de vergelijkbare winkelomzet in de regio met vier procent daalde. De Amerikaanse retailomzet groeide met negen procent, maar de vergelijkbare winkelomzet in dit segment daalde met elf procent. De Amerikaanse groothandelsomzet liet een sterke groei zien met een stijging van drieënzestig procent .

De omzet in Azië daalde met twintig procent, met een daling van de vergelijkbare winkelomzet van vierentwintig procent. De licentie-inkomsten daalden ook met veertien procent.

Voor het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2026 verwacht Guess een geconsolideerde netto-omzetgroei tussen 2,9 en 4,7 procent, met een GAAP- en aangepaste operationele marge tussen 2,5 en 3,3 procent. Dit vertaalt zich in een verwachte GAAP- en aangepaste winst uit operationele activiteiten tussen negentien miljoen dollar en zesentwintig miljoen dollar, en een winst per aandeel van elf tot achttien dollarcent (GAAP) en elf tot eenentwintig dollarcent (aangepast).

Voor het volledige fiscale jaar 2026 verwacht het bedrijf een geconsolideerde netto-omzetgroei van 5,5 tot 7,4 procent, een GAAP operationele marge tussen 3,9 en 4,6 procent en een aangepaste operationele marge tussen 4,4 en 5,1 procent. De winst uit operationele activiteiten voor het hele jaar wordt geraamd tussen 124 miljoen dollar en 148 miljoen dollar (GAAP) en tussen 139 miljoen dollar en 163 miljoen dollar (aangepast). De winst per aandeel voor het hele jaar zal naar verwachting tussen 87 dollarcent en 1,11 dollar (GAAP) en 1,32 dollar en 1,64 dollar (aangepast) liggen.

Guess wil Rag & Bone uitbreiden naar nieuwe markten

Paul Marciano, medeoprichter en chief creative officer, benadrukte de kracht van Guess' gediversifieerde bedrijfsmodel, dat vijfentwintig productcategorieën, meerdere wereldwijde markten en verschillende consumentenkanalen omvat.

Het bedrijf is van plan dit uitgebreide platform te gebruiken om de toekomstige omzetgroei te stimuleren, waaronder het uitbreiden van Rag & Bone naar nieuwe markten en productcategorieën, het verbreden van de distributie van de Guess Athleisure-lijn en het vergroten van het marktaandeel van het merk Guess Jeans onder jongere consumenten.

Alberini verwacht voor de rest van fiscaal jaar 2026 verdere omzetgroei, gedreven door de uitbreiding van Rag & Bone, de voortdurende ontwikkeling van Guess Jeans en een nieuwe joint venture met de Chalhoub Group in het Midden-Oosten.

Er zijn proactieve maatregelen genomen om de blootstelling aan tarieven te beheersen, met als doel de netto-impact te beperken tot minder dan tien miljoen dollar voor het jaar. De raad van bestuur van het bedrijf heeft een driemaandelijks contant dividend van 30 dollarcent per aandeel goedgekeurd, betaalbaar op 3 juli 2025.