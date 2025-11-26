Guess Q3: Omzetstijging en winst in aanloop naar beursexit

Guess, Inc. meldt sterke prestaties in het derde kwartaal, eindigend op 1 november 2025, met een hogere omzet en een terugkeer naar winstgevendheid. Dit gebeurt in aanloop naar de voorgestelde privatiseringstransactie met Authentic Brands Group.

Algemeen directeur Carlos Alberini spreekt van bemoedigende resultaten, met een omzetgroei van zeven procent in Amerikaanse dollar en vijf procent bij constante wisselkoersen. “We zijn tevreden met de prestaties in het derde kwartaal, gedreven door sterke resultaten van onze groothandelsactiviteiten in Amerika en de Europese tak”, aldus Alberini. “Ondanks aanhoudende zwakte in de Amerikaanse retailactiviteiten zien we een bemoedigende verbetering in de vergelijkbare winkelomzet ten opzichte van het voorgaande kwartaal.”

Voortgang privatiseringstransactie

Op 20 augustus 2025 kondigt Guess een definitieve overeenkomst aan. Authentic Brands Group verwerft hierbij eenenvijftig procent van het intellectuele eigendom. De overige negenenveertig procent blijft in handen van belangrijke bestaande aandeelhouders, waaronder leden van de familie Marciano en Alberini.

De ‘Rolling Stockholders’ nemen tevens honderd procent van de operationele activa over. Na afronding ontvangen publieke aandeelhouders (exclusief Rolling Stockholders) 16,75 dollar per aandeel in contanten en verdwijnt Guess van de beurs.

Vanwege de aanstaande deal schort Guess winstgesprekken en financiële vooruitzichten op.

Hoogtepunten derde kwartaal

Guess rapporteert een GAAP-nettowinst van 25,6 miljoen dollar, een sterke verbetering ten opzichte van het GAAP-nettoverlies van 23,4 miljoen dollar een jaar geleden. De resultaten omvatten een ongerealiseerde winst van 17,9 miljoen dollar, gekoppeld aan waarderingsveranderingen in derivaten gerelateerd aan de converteerbare obligaties van 2028. Dit staat tegenover een aanzienlijk verlies in het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel (GAAP) bedraagt achtenveertig dollarcent, tegenover een verlies van zevenenveertig dollarcent vorig jaar. Dit is inclusief een geschat valutavoordeel van acht dollarcent.

De aangepaste nettowinst stijgt met acht procent naar negentien miljoen dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel neemt met drie procent toe tot vijfendertig dollarcent, ondersteund door een positief valuta-effect van negen dollarcent.

De totale netto-omzet klimt met zeven procent naar 791,4 miljoen dollar. In de kernmarkten stijgt de omzet in Europa met tien procent in Amerikaanse dollar en zes procent bij constante wisselkoersen. De vergelijkbare retailomzet neemt toe met zeven procent. De retail in Amerika daalt met twee procent en de vergelijkbare omzet zakt met drie procent. De groothandelsomzet in Amerika stijgt daarentegen met 28 procent.

De omzet in Azië daalt met acht procent, terwijl de vergelijkbare omzet met vijf procent afneemt. De licentie-inkomsten dalen met zes procent.

Het GAAP-bedrijfsresultaat daalt van 42,3 miljoen dollar naar 23,2 miljoen dollar. Dit weerspiegelt hogere kosten gerelateerd aan de voorgestelde transactie, winkeloperaties, herstructureringslasten, afprijzingen en bijzondere waardeverminderingen. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalt met 13,5 procent naar 37 miljoen dollar, waarbij de aangepaste operationele marge afneemt tot 4,7 procent.

Het bedrijf benadrukt tevens de groeiende multimerkstrategie na de overname van rag & bone in april 2024, die nu volledig is geïntegreerd in de rapportagesegmenten.

De raad van bestuur keurt een kwartaaldividend goed van 0,225 dollar per aandeel in contanten. Dit is betaalbaar op 26 december 2025 aan aandeelhouders die op 10 december geregistreerd staan.