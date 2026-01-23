Guess van de beurs na afronding meerderheidsovername door Authentic

Authentic Brands Group heeft de overname van een meerderheidsbelang in Guess afgerond. Het Amerikaanse merk gaat van de beurs na goedkeuring van de deal met de bestaande aandeelhouders.

Met de transactie van 1,4 miljard Amerikaanse dollar, [die in augustus vorig jaar werd aangekondigd]https://fashionunited.nl/nieuws/business/authentic-brands-group-neemt-intellectuele-eigendomsrechten-van-guess-over/2025082065962), verwerft Authentic een belang van 51 procent in het intellectuele eigendom van Guess. De bestaande aandeelhouders van het merk – Maurice Marciano, Paul Marciano, Nicolai Marciano en Carlos Alberini – behouden samen met hun respectievelijke trusts, stichtingen en gelieerde ondernemingen de resterende negenenveertig procent.

Het management van Guess is nu honderd procent eigenaar van de werkmaatschappij, die verder wordt aangestuurd vanuit een centrale hub in Zwitserland. Een team zal hier toezicht houden op de wereldwijde strategische en commerciële richting op het gebied van ontwerp, creatie en distributie.

In een verklaring noemt Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van Authentic, Guess een “zeldzaam wereldwijd merk” dat “is blijven evolueren terwijl het trouw is gebleven aan zijn DNA”. “De nalatenschap van het merk en de volharding erachter zijn een ware verdienste van Paul, Maurice en het hele Guess-team. We zijn vereerd om met hen samen te werken om deze volgende groeifase te versnellen,” aldus Salter.

De CEO van het merk, Carlos Alberini, voegt toe dat er als particulier bedrijf “aanzienlijk potentieel is om de klantervaring te verbeteren, onze merkpartnerschappen te versterken en ons leiderschap in de sector te verhogen”.

Alberini vervolgt: “Met de steun van Authentic beschikt Guess over meer flexibiliteit en extra middelen om nieuwe groeikansen voor ons bedrijf te ontsluiten.”

Authentic versloeg vorig jaar WHP Global LLC in de race om Guess. Het overtrof het oorspronkelijke, niet-bindende bod van zijn concurrent op het merk, dat in maart werd gedaan. Volgens de definitieve overeenkomst ontvangen de aandeelhouders van Guess 16,75 Amerikaanse dollar per aandeel. Dit vertegenwoordigt een premie van ongeveer 73 procent ten opzichte van de aandelenkoers op 14 maart 2025, de laatste handelsdag voordat het eerste bod werd ontvangen.