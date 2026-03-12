Gymshark blijft omzetgroei doorzetten in boekjaar 2025

Het Britse sport- en fitnesskledingmerk Gymshark is de afgelopen jaren bezig met een retailexpansie en rapporteert voor het dertiende opeenvolgende jaar omzetgroei voor het boekjaar 2025 (FY25). De omzet steeg van 603 miljoen pond in boekjaar 24 naar 646 miljoen pond (749 miljoen euro).

Voor het jaar eindigend op 31 juli 2025 rapporteert Gymshark een dubbelcijferige groei in EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 53,3 miljoen pond, terwijl de marges ‘sterk’ blijven op 62,3 procent.

Ben Francis, oprichter en directeur van Gymshark, zegt in een videoverklaring: “Dit is opnieuw een winstgevend jaar voor ons bij Gymshark. Onze balans blijft gezond en we sloten het jaar af met een kaspositie van meer dan 37 miljoen pond. Onze voorraadpositie sloot af op iets meer dan 117 miljoen, en sindsdien hebben we krachtige maatregelen genomen voor het beste voorraadbeheer in onze geschiedenis.

“We hebben opnieuw geen dividend uitgekeerd, omdat we al onze winst blijven herinvesteren in ons bedrijf. Nu valt het misschien op dat onze winst lager is dan in voorgaande jaren. Dit is een bewuste keuze. We investeren volop in de lange termijn van ons merk.”

Gymshark's eerste Europese winkel in Amsterdam Credits: Gymshark

Winst Gymshark daalt in boekjaar 2025 door investeringen in retail

De winst voor belastingen daalde bij Gymshark naar 7 miljoen pond, een daling ten opzichte van 11,9 miljoen in 2024 en 13,1 miljoen in 2023.

Het sportmerk benadrukt echter dat de lagere winst een ‘bewuste keuze’ is. Het bedrijf investeert in meer winkels. Er zijn fysieke winkels geopend in Dubai, Amsterdam, Manchester, het Roosevelt Field winkelcentrum op Long Island, en recentelijk de eerste Amerikaanse flagshipstore in Manhattan, New York. Daarnaast blijft het merk investeren in gratis evenementen voor zijn community.

Gymshark New York City flagship op 11 Bond Street Credits: Gymshark

Francis voegt toe: “We investeren in de opbouw van een merk voor de lange termijn, een wereldwijd iconisch Brits merk dat de tand des tijds kan doorstaan. Boekjaar 2025 was een zeer sterk jaar voor ons, waarin we de basis hebben gelegd voor onze toekomstige groei als bedrijf. Onze ambitie blijft om een van de meest iconische, authentieke, geloofwaardige en gerespecteerde merken uit het Verenigd Koninkrijk te worden.

“We zijn ontzettend trots op alles wat we in boekjaar 2025 hebben bereikt. Hoewel het voor ons alweer een tijd geleden voelt, aangezien we het jaar eind juli afsloten, zien we nu dat deze investeringen hun vruchten beginnen af te werpen. Ik geloof dat we iets bijzonders aan het opbouwen zijn, iets dat de tand des tijds zal doorstaan en waar iedereen in het Verenigd Koninkrijk trots op kan zijn.”

De directeur van Gymshark voegt in de video ook toe dat het merk een ‘extra geheim project’ financiert, waar hij ‘enorm naar uitkijkt om in de komende maanden aan te kondigen’.

Gymshark New York City flagship op 11 Bond Street Credits: Gymshark

Directeur Gymshark gebruikt resultaten boekjaar 2025 om Brits ondernemerschap te promoten

Naast het delen van de financiële resultaten van het merk, gebruikt Francis de gelegenheid om advies te geven aan andere Britse ondernemers. Dit naar aanleiding van de negativiteit jegens merken die hun winst bewust herinvesteren in hun bedrijf, vaak ten koste van de winst op korte termijn.

Francis voegt toe: “Het is me opgevallen dat bepaalde ondernemers, vooral in het Verenigd Koninkrijk, veel online besproken worden. Dit zijn ondernemers die volop in hun merk investeren, soms ten koste van de winst op korte termijn. Mijn boodschap is: als je investeert in je merk, in de lange termijn, en je neemt beslissingen die volgens jou de juiste zijn voor een sterke basis, ga er dan mee door. Je hebt mijn volledige steun. Als je een bedrijf of merk wilt opbouwen dat de tand des tijds doorstaat, zijn deze investeringen vaak noodzakelijk. Zowel in goede als in slechte tijden. Uiteindelijk geloof ik er heilig in dat consistente toewijding en langetermijninvesteringen in je merk zich zullen uitbetalen.

“Als oprichter en leider van het bedrijf en het merk, weet jij beter dan wie dan ook wat je onderneming nodig heeft.”