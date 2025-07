H&M aandeel onder de loep: stagnerende groei en concurrentie

Recentelijk nemen de geruchten toe dat de oprichtersfamilie Persson, via hun investeringsvehikel Ramsbury Invest, mogelijk van plan is H&M van de beurs te halen. De familie bezit momenteel ongeveer 64 procent van de aandelen van H&M en heeft dit belang dit jaar sneller uitgebreid dan in voorgaande jaren.

De Zweedse modeketen staat voor aanzienlijke uitdagingen, ondanks zijn wereldwijde aanwezigheid en sterke merkherkenning, zo blijkt uit een recente analyse op BNR Radio. Het bedrijf, de op één na grootste fast fashion retailer, kampt met vertragende groei, intense concurrentie en toenemende kritiek op duurzaamheidspraktijken. In de podcast Doorgelicht van BNR Nieuwsradio lichten journalist Nina van den Dungen en beleggingsexpert Jim Tehupuring H&M door zodat luisteraars kunnen bepalen of het aandeel bij hen past.

Prestaties en financiële vooruitzichten

De aandelenkoers van H&M heeft een aanzienlijke waardedaling gekend. Het aandeel wordt verhandeld tegen ongeveer 130 Zweedse kronen, een forse daling vergeleken met circa 200 Zweedse kronen een jaar geleden. De koers van het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar een neerwaartse of zijwaartse trend laten zien, met een piek van 363 Zweedse kronen in 2015.

De omzet is de afgelopen jaren betrekkelijk stabiel gebleven, schommelend tussen 230 en 250 miljard Zweedse kronen. In euro's vertaalt dit zich naar een omzet van rond de 21 miljard euro.

Ondanks de stagnerende omzet blijft H&M jaarlijks winstgevend. De nettowinst liet een verbetering zien, van 325 miljoen euro in 2022 naar 1 miljard in 2024. H&M biedt tevens een dividendrendement van ongeveer vijf tot zes procent, zo merkt BNR op.

Sterke en zwakke punten

H&M geniet van een hoge merkbekendheid en een uitgebreide wereldwijde aanwezigheid, met vestigingen in 79 landen en ongeveer 140.000 medewerkers. Het concept van modieuze kleding tegen toegankelijke prijzen spreekt een brede doelgroep aan. Het bedrijf heeft zijn aanbod verbreed middels samenwerkingen met bekende ontwerpers en uitbreidingen naar segmenten zoals H&M Home en cosmetica. H&M beschikt over een relatief korte supply chain, waardoor snel ingespeeld kan worden op modetrends. Daarnaast heeft H&M een sterke online aanwezigheid, hoewel ongeveer 70 procent van de omzet uit fysieke winkels komt.

De aanzienlijke afhankelijkheid van fysieke winkels maakt H&M kwetsbaar. Een belangrijke zwakte is de afnemende groei, die haar hoogtepunt ongeveer een decennium geleden bereikte. Meer dan de helft van H&M's omzet komt uit Europa, wat duidt op een verzadiging in deze markten en beperkte mogelijkheden voor verdere geografische expansie.

Kansen en bedreigingen

Mogelijkheden voor H&M liggen in expansie naar opkomende markten, zoals Zuidoost-Azië en India, waar een groeiende middenklasse aanzienlijk potentieel voor nieuwe klanten biedt. Het vergroten van duurzaamheidsinspanningen is een andere belangrijke kans. Lopende kostenbesparende initiatieven bieden ook een kans om de winstmarges verder te optimaliseren.

De voornaamste bedreiging voor H&M is de intense concurrentie van andere fast fashion retailers zoals Inditex en Primark, die vaak snellere productiecycli hanteren. Nieuwe spelers zoals Temu en AliExpress vormen eveneens een aanzienlijke bedreiging door hun extreem lage prijzen, die met name jongere consumenten aantrekken. Stijgende kosten voor productie en grondstoffen, in combinatie met toenemende arbeidsbescherming in lagelonenlanden, beïnvloeden ook de winstgevendheid. Bovendien bedreigt veranderend consumentengedrag, met een groeiende voorkeur voor vintage en tweedehands kleding, en een negatieve perceptie van fast fashion, het bedrijfsmodel van H&M.

Vergeleken met concurrenten als Inditex en Gap heeft H&M minder goed gepresteerd op de beurs; de aandelen van Inditex zijn de afgelopen vijf jaar met 90 procent gestegen en die van Gap met 120 procent, terwijl die van H&M zijn gedaald. Inditex toont tevens hogere marges en sterkere groei, hoewel het verhandeld wordt tegen een hogere koers-winstverhouding van 30, vergeleken met 18 voor H&M.

Voor beleggers kan H&M aantrekkelijk zijn als dividend aandeel vanwege de consistente winstgevendheid en redelijke waardering, maar het wordt niet als een groeiaandeel beschouwd. Het is minder geschikt voor beleggers die hoge milieu-, sociale en governance (ESG)-ratings prioriteren, gezien de aard van de fast fashion-industrie, zo concludeert BNR Radio.

Share price 1998 - 2025 Credits: H&M Group

Beluister hier de podcast op BNR Radio.