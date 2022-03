H&M boekt omzetgroei in Q1

H&M heeft over het eerste kwartaal van het lopende boekjaar een netto omzetgroei gerapporteerd van 18 procent. Het betreft de periode van 1 december 2021 tot 28 februari 2022. Omgerekend naar Zweedse kronen pakt de percentuele omzetgroei zelfs nog hoger uit, namelijk 23 procent. De Zweedse fast fashion retailer heeft over de genoemde periode een omzet geboekt van ruim 49 miljard Zweedse kronen (4,6 miljard euro). Dat meldt H&M in een persbericht.

Eerder deze maand maakte het bedrijf bekend dat het zijn winkels in Rusland tijdelijk zou sluiten naar aanleiding van de Russische invasie in de Oekraïne. Het bedrijf boekt ongeveer 4 procent van de totaalomzet in Rusland.

De omzetresultaten over het eerste kwartaal zijn voorlopige resultaten. H&M maakt de definitieve resulaten voor de periode bekend op 31 maart.