H&M en Google Cloud slaan handen ineen voor ontwikkeling AI- en dataverwerking tools

H&M en Google Cloud slaan de handen ineen om tools voor dataverwerking, artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) te ontwikkelen, zo melden Fashion Network en WWD.

Er zal hierbij gewerkt worden aan het opzetten van een zogenoemde “datamesh” of datanetwerk, waarmee gegevens en gebeurtenissen uit meerdere delen van het bedrijf beter toegankelijk gemaakt worden. Informatie van zowel fysieke winkels als online, maar ook vanuit het ecosysteem van H&M’s merken en leveranciers worden hierbij samengebracht.

De samenwerking zal mogelijk ook functionaliteiten gericht op de consument teweeg brengen. Zo meldt H&M aan Fashion Network dat de ontwikkelingen "optimalisatie van zowel de interne toeleveringsketens als een nieuwe generatie van klantenervaringen via diverse verkoopkanalen, van fysieke winkels tot e-commerce" als doel hebben.

Ook meldde de uitvoerend directeur van Google Cloud Nordic Region, Eva Fors, volgens WWD dat zowel H&M als Google Cloud uitkijken naar het creëren van "nieuwe en opwindende klantervaringen, of dat nu in de winkel of online is".