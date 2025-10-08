H&M en investeerders stappen in bij innovator AltMat: stoffen van ‘agri-afval’

De Indiase materiaalontwikkelaar AltMat heeft een nieuwe financieringsronde afgerond, zo meldt het bedrijf op LinkedIn. Onder de investeerders bevinden zich grote namen: onder andere H&M, investeringsfondsen Rainmatter by Zerodha en Turbostart, en ook het duurzame innovatieplatform Fashion for Good, waar AltMat veertien jaar geleden via een startup-programma mee begon.

AltMat zet reststromen uit de landbouw, ook wel agriwaste, om in hoogwaardige textielvezels. Het gaat om plantenresten zoals sinaasappelschillen, hennep of lijnzaad, die volgens het bedrijf anders zouden worden verbrand. In een duurzaam proces, waar het bedrijf nog weinig over loslaat, worden die vezels gecombineerd met materialen zoals katoen, modal, lyocell of gerecycled polyester. Qua uiterlijk en handgevoel lijken de garens het meest op cellulosevezels zoals katoen.

Op LinkedIn laat Laura Coppen, verantwoordelijk voor duurzaamheidsinvesteringen bij H&M Group, haar enthousiasme klinken, en dan met name over samenwerking met AltMat’s oprichter Shikha Shah. Ze noemt Shah een inspirerende ondernemer. “Toen ik haar voor het eerst ontmoette, was ik direct onder de indruk van haar vastberadenheid, tomeloze energie en diepe overtuiging in wat AltMat nu al bereikt. We zijn trots om deel uit te maken van deze in vesteringsronde.”

Met het nieuwe kapitaal wil AltMat de samenwerking met Indiase boeren verder uitrollen, zijn onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit verder uitbreiden en zijn wereldwijde marktpositie versterken. Met een partij als H&M als backing ziet Shah, die reageerde op het bericht, het rooskleurig in.