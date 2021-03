H&M en Nike krijgen kritiek uit China vanwege ban op katoen uit Xinjiang-regio

Zowel Nike en H&M liggen onder vuur in China omdat beide merken geen katoen uit de Chinese provincie Xinjiang meer gebruiken vanwege zorgen over dwangarbeid, zo meldt nieuwsbureau AFP. Beide merken hebben de beslissing geen katoen uit deze regio meer te gebruiken al langer geleden genomen, maar op Chinese social media roepen mensen elkaar nu op geen producten meer te kopen van H&M of Nike.

Het besluit om geen katoen te gebruiken uit de Xinjiang regio is gelinkt aan de beschuldigingen dat China Oeigoeren onderdrukt in het gebied. De bevolkingsgroep zou in kampen opgesloten worden en daar onder andere gedwongen worden dwangarbeid te verrichten. Xinjiang is een belangrijk katoengebied.

AFP meldt dat producten van H&M niet meer te koop zijn op Taobao, een bekend Chinees ecommerceplatform. Chinese actrice en zangeres Victoria Song werkte vorig jaar nog samen met H&M, maar heeft in een statement laten weten dat ze de banden met de groep heeft verbroken en dat ‘de belangen van het land eerst komen’, aldus AFP.

Nike-ambassadeurs Wang Yibo en Tan Songyun hebben aangekondigd de banden te verbreken met het merk. “De belangen van het land komen eerst. We zijn tegen alle acties die gericht zijn op het verspreiden van geruchten over China,” aldus het agentschap van Tan tegen AFP.

Hoewel de beslissingen van Nike en H&M om geen katoen uit Xinjiang te gebruiken al vorig jaar bekend werden, kwamen de statements opnieuw boven drijven toen maandag sancties aan China werden opgelegd vanwege de behandeling van de Oeigoeren. Deze sancties werden opgelegd door de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Volgens AFP werden de standpunten van H&M en Nike gedeeld op Weibo, een populair social media platform in China. Andere merknamen die ook een ban op de katoen in Xinjiang hebben ingevoerd zijn gaan circuleren op het platform: Uniqlo, Zara, Gap en Adidas.