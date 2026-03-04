H&M Foundation benoemt kandidaten Global Change Award 2026

Jaarlijks geeft de Zweedse kledingketen H&M een podium aan innovatieve bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de kledingindustrie met de Global Change Award (GCA). De innovaties vallen binnen vier categorieën: duurzame materialen en processen, duurzame productie, bewuste consumptie en de ‘Wildcards’. De twintig kandidaten voor de editie van 2026 zijn inmiddels bekend.

Benelux-pioniers

Twee kandidaten vertegenwoordigen de innovatieve industrie uit de Benelux. Uit Luxemburg komt Arxy Fashion OS, het bedrijf van Meng Ji. Ji ontwikkelde een platform voor virtuele showrooms om de verkoop van nieuwe collecties mobieler te maken. Door de integratie van 3D- en AI-tools worden producten natuurgetrouw getoond en kunnen merken en winkeliers automatisch aan elkaar gekoppeld worden. Volgens het bedrijf levert dit een aanzienlijke vermindering op van de kosten voor reizen, sampling en fysieke showrooms.

Uit Nederland komt Dawn Technologies van Peter Mangnus. Zijn technologie scheidt textielafval van katoen en polyester door cellulosevezels te verwijderen en schoon polyester terug te winnen voor chemische recycling. De katoenfractie wordt omgezet in hoogwaardige biobased chemische deeltjes. Zo wordt textielrecycling economisch voordelig en schaalbaar, stelt het bedrijf.

De opmars van AI en wetgeving

Opvallend is dat veel oplossingen voor 2026 AI-gebaseerd zijn. Zo helpt het Britse EntroMetrix fabrikanten om energie- en grondstofverspilling te verminderen, terwijl ThreadBridge stofdefecten detecteert nog vóór het snijden. Een andere rode draad is de focus op thema’s die inspelen op nieuwe textielwetgeving, zoals het Digitale Product Paspoort (ALU), of kledingreparaties waarvoor merken deels verantwoordelijk worden onder de Right to Repair (Menders Without Borders).

De bal ligt nu bij een vakkundige jury van zeven experts, waaronder de Nederlandse Pauline Op de Beeck (Climate Portfolio Director bij het Apparel Impact Institute). In juni maken zij de tien winnaars bekend.