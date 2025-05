H&M Foundation benoemt winnaars Global Change Award 2025

H&M Foundation, de non-profitorganisatie die wordt gefinancierd door de H&M oprichtersfamilie, heeft 10 veelbelovende innovaties uitgeroepen tot winnaars van de Global Change Award (GCA) 2025. Deze innovaties, variërend van ‘clean tech’ recycling in China tot gemeenschapsgerichte circulariteit in Ghana, zullen de mode-industrie “herdefiniëren”.

De jaarlijkse awards zijn bedoeld om “baanbrekende ideeën te belichten die gericht zijn op het koolstofvrij maken van de mode-industrie”. De focus ligt op het ondersteunen van innovatie in een vroeg stadium, om zo de transitie van de industrie naar ‘net zero’ te versnellen.

De winnaars van 2025 komen van over de hele wereld, waaronder uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India, China, Ghana, Zweden en Bangladesh. De innovaties richten zich op verantwoorde productie, duurzame materialen en processen, bewuste consumptie en ‘wildcards’ voor “onverwachte, vernieuwende of katalyserende ideeën”.

Elke winnende innovatie in de wedstrijd van dit jaar is gericht op het halveren van de uitstoot van broeikasgassen van de industrie per decennium en het bereiken van ‘net zero’ in 2050, “op een manier die rechtvaardig is voor zowel mens als planeet”. Het gaat daarbij om ideeën zoals slimme recycling en warmtepompen die zijn ontworpen om verouderde gas- en oliegestookte stoomketels te vervangen, tot radicaal inclusieve circulaire systemen.

Annie Lindmark, programmadirecteur bij H&M Foundation, zei in een verklaring: “GCA gaat over meer dan specifieke innovaties. Het gaat over het herontwerpen van het hele modesysteem. Eén innovatie alleen zal de mode niet redden – we moeten de fundamenten opschudden en innoveren hoe we innoveren.

“Daarom steunen we gedurfde denkers aan het begin van hun reis. Deze veranderaars lossen niet alleen problemen op, ze dagen verouderde systemen uit en laten ons zien hoe een nieuwe toekomst eruit zou kunnen zien. Het is tijd om te stoppen met sleutelen en te beginnen met transformeren.”

Elke winnaar ontvangt een subsidie van 200.000 euro en neemt deel aan het jaarlijkse “praktijkgerichte” GCA Changemaker Programme, dat een mix biedt van “innovatie-ondersteuning, systeemdenken en persoonlijke groei”.

De 10 winnaars van de Global Change Award 2025

Binnen de categorie Verantwoorde Productie zijn twee start-ups uit het Verenigd Koninkrijk erkend, waaronder Thermal Cyclones. Dit bedrijf biedt “revolutionaire industriële warmtepompen die traditionele boilers kunnen vervangen en het energieverbruik met meer dan 75 procent kunnen verminderen”. Daarnaast is Pulpatronics erkend, dat metaalvrije, chiploze RFID-papieren labels aanbiedt die “recyclebaar, kosteneffectief en gemaakt met inkt op basis van koolstof” zijn, gericht op de toekomst van duurzame traceerbaarheid.

De categorie kende ook financiering toe aan DecoRpet uit China, een dekleuringsproces op lage temperatuur dat “het energieverbruik drastisch vermindert en tegelijkertijd hoogwaardig gerecycled PET levert voor nieuwe textielproductie”.

In Duurzame Materialen en Processen werd Brilliant Dyes uit het Verenigd Koninkrijk erkend voor zijn werk met het benutten van de kracht van cyanobacteriën, waardoor biologisch afbreekbare kleurstoffen worden gecreëerd met een energiezuinige extractiemethode. Ze worden vergezeld door de Duitse start-up CircularFabrics en zijn NyLoop-technologie, die hoogwaardig nylon terugwint uit gemengd textielafval, waardoor de kringloop van een van de meest gebruikte materialen in de mode wordt gesloten. Ook A Blunt Story uit India maakt Uncrude, een plasticvrije zool gemaakt van bio-based en gerecyclede materialen als “een schone breuk met fossielvrij schoeisel”.

De categorie omvat ook het Decarbonization Lab uit Bangladesh, een speciale onderzoeks- en ontwikkelingsruimte die pionierswerk verricht op het gebied van emissiearme technologie met een focus op textielbehandelingen en verftechnieken, “om verouderde industriepraktijken te moderniseren”. Renasens uit Zweden biedt een waterloze, chemicaliënvrije technologie die gemengd textielafval omzet in grondstoffen zonder depolymerisatie en zonder vervuiling.

In Bewuste Consumptie werd Loom uit het Verenigd Koninkrijk geëerd voor zijn “intuïtieve technologieplatform dat gebruikers in contact brengt met ontwerpers om ongedragen kleding te upcyclen tot unieke stukken”.

In de categorie ‘wildcards’ ontvangt het Revival Circularity Lab uit Ghana financiering voor zijn creatieve hub in de Kantamanto-markt in Accra, die textielafval omzet in waarde, “waardoor ambachtslieden worden versterkt en lokale circulariteit wordt opgebouwd”.

Karl-Johan Persson, oprichter en bestuurslid van de H&M Foundation, voegde hieraan toe: “Om de mode echt koolstofvrij te maken, moeten we elk onderdeel van de waardeketen opnieuw vormgeven – van de manier waarop vezels worden gemaakt tot de manier waarop kledingstukken worden hergebruikt.

“Deze veranderaars herinneren ons eraan dat transformatie begint met verbeelding en actie. Hun ideeën tonen concrete manieren om de status quo uit te dagen en de industrie naar een ‘net zero’-toekomst te bewegen.”

Sinds 2015 heeft de GCA 56 innovaties ondersteund met een gecombineerde subsidie van 10 miljoen euro, allemaal gericht op de veranderende behoeften van de grootste uitdaging van de industrie: decarbonisatie.