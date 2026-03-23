H&M Foundation lanceert toolkit waarmee merken de System Map kunnen toepassen
De Zweedse H&M Foundation (niet te verwarren met de Zweedse modegroep H&M Group) lanceert een open-access toolkit. Hiermee kunnen merken, leveranciers, beleidsmakers en investeerders de System Map van het bedrijf integreren in hun eigen bedrijfsvoering.
De System Map is in 2024 gelanceerd door de H&M Foundation. Het is een visueel raamwerk van de volledige textielwaardeketen, CO2-uitstoot en systemische krachten, zoals culturele normen en machtsonevenwichtigheden. De dienst daagt hiermee de traditionele mode-industrie uit. Het schetst waar impact en actie kunnen ontstaan door besluitvorming en strategische veranderingen.
In samenwerking met techbedrijf Accenture heeft H&M Foundation een digitale en fysieke toolkit ontwikkeld. Deze omvat een keynote-introductie tot de System Map en drie educatieve workshops. H&M Foundation biedt spelers in de industrie een gestructureerde manier om de kit binnen hun eigen organisatie toe te passen. Het bedrijf hoopt hiermee gecoördineerde en rechtvaardige klimaatstrategieën te stimuleren. Dit helpt bedrijven hefboompunten te identificeren om de uitstoot te halveren.
In een verklaring zegt Anna Gedda, CEO van de H&M Foundation: “Verandering komt niet van eilandjes van perfectie. In een systeem dat zo onderling verbonden is als de mode, beïnvloedt elk onderdeel het andere. De System Map heeft dat zichtbaar gemaakt en deze toolkit maakt het nu bruikbaar. Als we de uitstoot elk decennium willen halveren, moeten we stoppen met optimaliseren in silo's en samen aan de juiste knoppen draaien.”
