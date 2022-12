H&M Group bouwt park voor zonne-energie in Zweden

H&M Group heeft een overeenkomst getekend die hen toelaat een nieuw zonnepark te bouwen in Zweden. Dat meldt Neoen, energie-producent en H&M Group’s partner in het project, in een persbericht.

De bouw van het park moet in de tweede helft 2023 van start gaan en wordt volgens de planning in 2025 in gebruik genomen. Het park zal door middel van het leveren van hernieuwbare energie een belangrijke rol gaan spelen bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk van H&M Group.

Het project markeert de grootste ‘power purchase agreement’ (PPA) of stroom afname overeenkomst voor zonne-energie in Zweden tot nu toe. Het park zou jaarlijks de equivalent genereren van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 16.000 woningen, adlus Neoen.

H&M Group heeft de doelstelling om de absolute scope één en twee emissies en de scope 3 emissies van het bedrijf met 56 procent te verminderen tegen 2030, ten opzichte van een basislijn van 2019. Ook hoopt H&M Group de jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit te verhogen tot honderd procent tegen 2030.