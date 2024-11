H&M Group bouwt samen met Lightsource bp een zonneboerderij in Texas

H&M Group kondigt een grootschalig project aan met Lightsource bp, een volledige dochteronderneming van BP Plc en de grootste ontwikkelaar van zonne-energie in Europa. Dit project omvat de bouw van een zonneboerderij in de Amerikaanse staat Texas die bijdraagt aan de energievoorziening voor de commerciële activiteiten van H&M wereldwijd. Het initiatief maakt deel uit van de klimaatdoelen van de Zweedse modegroep.

Samenvatting H&M Group en Lightsource bp bouwen een grote zonneboerderij in Texas om de CO2-voetafdruk van H&M te verkleinen.

Het project draagt bij aan de hernieuwbare energievoorziening van H&M's wereldwijde activiteiten en bevordert de lokale energie-onafhankelijkheid.

De zonneboerderij is naar verluidt duurzaam ontworpen, met aandacht voor biodiversiteit en integratie van landbouw.

“Gezien de impact van mode op het milieu, zien we grote waarde in het afstappen van alleen het gebruik van certificaten en het bijdragen aan meer schone energie. Door samen te werken met ontwikkelaars van zonne- en windparken, helpen we om hernieuwbare elektriciteitscapaciteit in elektriciteitsnetten over de hele wereld op te bouwen,” aldus Ulrika Leverenz, hoofd Groene Investeringen bij H&M Group.

"De zonneboerderij is momenteel in aanbouw in Brazoria County. Het project levert betaalbare elektriciteit aan het lokale net, ondersteunt de lokale energieonafhankelijkheid en -veiligheid, en vermindert naar schatting de CO2-uitstoot met 155.000 ton per jaar," aldus het persbericht van Lightsource bp. Het project in Texas moet eind 2024 operationeel zijn.

Naar verluidt neemt het project minder dan 10 procent van het land in beslag, waardoor het mogelijk is om inheemse grassen en andere vegetatie onder en rond de zonnepanelen te planten, met als doel de biodiversiteit in de eerste vijf jaar van de exploitatie te vergroten. Daarnaast integreert het project landbouw door middel van schapenbegrazing in dat gebied. "In lijn met de missie van H&M Group om klimaat en natuur holistisch te benaderen, houdt Lightsource bp ook rekening met de impact van het project op de biodiversiteit," zo leest het persbericht.

H&M Group tekent in 2021 al een meerjarig energiecontract met Lightsource bp voor projecten rondom hernieuwbare elektriciteit, waaronder Power Purchase Agreements (PPA's) met zonne- en windparken in andere delen van de wereld. Met deze nieuwe virtuele power purchase agreement (VPPA) voor het 125 MW Second Division-zonneproject in Texas, levert het project hernieuwbare energie en speelt het een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van H&M Group.