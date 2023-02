H&M Group en Remondis stappen in joint venture voor verbeteren inzameling en sortering textiel

Het inzamelen en sorteren van gebruikte en overgebleven kleding kan beter. Dat vinden ze bij het internationale recyclingbedrijf Remondis, en ook bij de H&M Group. De twee partijen stappen nu samen in een Europese joint venture met als doel de infrastructuur voor inzameling en sortering te verbeteren. Dat staat in een persbericht van Looper Textile Co., zoals de joint venture is genoemd.

Op Europees niveau wordt momenteel minder dan de helft van alle kledingstukken ingezameld wanneer ze niet meer worden gebruikt, zo bleek enkele jaren terug uit onderzoek van de Europese Unie. Van alle kleding wordt slechts een procent gerecycled tot nieuwe kledingstukken.

“Gebruikte en ongewilde kledingstukken moeten eerst ingezameld worden en gesorteerd in verschillende stromen om hergebruikt of gerecycled te worden,” zegt Emily Bolon, CEO van Looper Textile Co., in het persbericht. “Door infrastructuur en oplossingen te ontwikkelen voor inzamelen en sorteren hopen we een stap dichterbij circulariteit te komen.” Dat doet Remondis samen met H&M als ‘vertrouwensvolle, innovatieve en gelijkgestemde partner’, aldus Looper-COO Mark Schubert.

De bedoeling is dat Looper innovaties op het gebied van inzameling en sortering gaat testen, zoals alternatieve inzamelprogramma’s en geautomatiseerde infrarood-sorteertechnologie. Op den duur moet de joint venture een stabiele textielleverancier worden voor bedrijven die aan de recycling of wederverkoop van kleding doen.