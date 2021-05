H&M Group lanceert officieel multibrand online platform Itsapark

itsapark

De Zweedse H&M Group lanceert Itsapark: een gecureerd multibrand online platform. Op het platform is beauty, kleding, wellness, vintage, interieur te vinden die gekocht maar soms ook gehuurd kan worden, zo is te lezen in het persbericht. De lancering vindt plaats in mei in Duitsland.

“De start-up uit Berlijn heeft een bestemming gecreeerd voor vrouwen die zoeken naar meer vibes, minder regels, meer stijl en minder trends, meer houden en minder afval,” aldus het persbericht. Daarnaast is het platform gericht op mensen en merken die stappen nemen naar een circulaire lifestyle.

“De uitdrukking ‘Ja, dat telt’ is de manier van Itsapark om te vieren dat met het maken van betere keuzes iedereen vooruitgaat,” aldus Samuel Fernström, managing director van Itsapark in het persbericht. “Want elk product laat een voetafdruk achter en elke betere keuze maakt een verschil. We zijn hier om deze keuzes makkelijker en inspirerender te maken, met het doel meer mensen in staat te stellen betekenisvolle stappen samen te maken.”

Op het platform zijn producten en merken dan ook te filteren op de waarden die consumenten hebben. Bijvoorbeeld verantwoorde materialen, circulair ontwerp, lokale producten, vintage, verhuur, merken die gemeenschappen ondersteunen en diensten die helpen producten een langer leven te geven. Merken die onder andere te vinden zijn op Itsapark zijn Arket, Filippa K, Cos, Ecoalf, Vaay, Weekday, Frau Tonis, Erlich Textile en nog vele anderen. Itsapark zal nieuwe merken toe blijven voegen, ‘van niche en lokaal tot bekend’.

In 2019 werd door de H&M Group Itsapark al aangekondigd. Op dat moment werd het platform nog getest en werd het ingestoken als een community-based digitale modegids. De naam is dus hetzelfde gebleven maar het concept is sinds de eerste testen aangepast.