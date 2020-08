H&M Group schorst werknemers na racistisch taalgebruik

De H&M Group ligt opnieuw onder vuur vanwege racistische uitingen. Dit keer gebeurde het intern bij &Other Stories en kwam dit naar buiten via de CNN. Het ging hier om de benaming van een product. Het team dat verantwoordelijk is voor het geven van deze naam is geschorst, zo meldt de H&M Group nu in een officieel statement.

“Het is een serieuze breuk met ons beleid en het gaat tegen alles in waar we voor staan,” aldus H&M Group CEO Helena Helmersson in het bericht. De topvrouw geeft aan dat er interne en externe onderzoeken lopen. “We nemen het gebruik van racistische taal zeer serieus.”

De H&M group geeft aan dat simpelweg actie ondernemen niet genoeg meer is. Het bedrijf geeft aan dat een training over bewuste en onderbewuste vooroordelen verplicht worden voor iedereen. Ook wordt de interne controle op beelden, teksten en producten aangescherpt. Daarnaast moeten management teams in alle grote markten van de groep al aan het einde van 2020 verbeteringen binnen het team publiceren en hun plannen overleggen. In 2021 geldt dit voor teams in alle markten waarin de groep aanwezig is. Ook zet het diverse adviesraden op omtrent inclusiviteit en diversiteit en wil het actief diversiteits-gaten binnen het bedrijf dichten.