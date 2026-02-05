H&M Group sluit klantenservice in Maastricht, 250 banen worden geschrapt

De Zweedse modegroep H&M Group sluit per 1 juni 2026 zijn klantenservice in Maastricht.

Vanuit het klantenservicecentrum in Maastricht worden momenteel meerdere merken binnen de H&M Group bediend, laat een woordvoerder weten aan FashionUnited. De retailgroep stapt in 2026 wereldwijd over op een operationeel model met externe partners. Ook de Nederlandse klantenservice activiteiten worden ondergebracht bij een externe partij.

Het is nog niet bekend of de circa 250 banen die verdwijnen elders binnen het bedrijf worden opgevangen. De moderetailer zegt de impact op medewerkers te erkennen en hen ‘vanzelfsprekend met zorg en respect te ondersteunen’, aldus Retailtrends.

Ondanks omzetdaling toch operationele winst

H&M Group zag in het boekjaar 2024/25 de concernomzet met 3 procent dalen tot 228,3 miljard Zweedse kronen (21,7 miljard euro), onder meer door moeilijke marktomstandigheden en negatieve valuta-effecten. In lokale valuta’s was wel sprake van een omzetstijging van 2 procent. Dankzij kostenbesparingen en een stabiele brutomarge steeg het operationele resultaat met 6 procent naar 18,4 miljard Zweedse kronen. De nettowinst nam met 5 procent toe tot 12,2 miljard Zweedse kronen (circa 1,2 miljard euro).