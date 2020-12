H&M Group verkent met nieuw merk Singular Society ander retail-model

De H&M Group gaat een nieuwe retail model op basis van een lidmaatschap uitproberen. Dit doet de Zweedse groep door middel van een nieuw merk genaamd: Singular Society, zo meldt H&M Group in een persbericht. “Singular Society geeft leden toegang tot essentiële producten tegen de maakprijs,’ aldus het bericht.

“Het merk is opgebouwd rondom een retail model gebaseerd op een lidmaatschap, waar producten worden aangeboden als service naar de leden in plaats van als een bron van inkomsten.” Voor nu richt Singular Society zich om homewear en modeproducten, zo is te lezen in het bericht. De H&M Group meldt wel de intentie te hebben om de categorieën uit te breiden zodat het aanbod aansluit bij de voorkeuren en behoeftes van de leden van het merk. “Altijd met een tijdloos ontwerp, verantwoordelijke productie en kwaliteit die de test der tijd doorstaat. Tegen een prijs die het kost om het product te maken.’

Op de website van Singular Society is wat meer informatie te vinden over de gedachte achter het merk. “Als we ons businessmodel veranderen naar een lidmaatschap service, zou dat betekenen dat we niet meer afhankelijk zijn van geld dat we verdienen met wat we verkopen, maar we kunnen leven van maandelijkse bijdragen. Dit betekent dat we volledig kunnen focussen op kwaliteit en een langetermijnrelatie met onze leden in plaats van winst op de korte termijn.” Al het geld dat verdiend wordt met de lidmaatschappen wordt direct geïnvesteerd in het maken van de beste producten.

Op dit moment is Singular Society alleen nog op basis van een uitnodiging, zodat het merk gecontroleerd kan groeien en de kwaliteit van de service hoog kan houden. H&M Group benadrukt ook dat het merk nu een soft launch heeft gehad.