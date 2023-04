H&M Group voegt Monki bij Weekday, brengt Cheap Monday terug

Vanuit de ambitie om een nieuwe jongerenbestemming te creëren, voegt H&M Group het merk Monki bij Weekday, dat meldt het bedrijf in een persbericht.

H&M Group verwacht dat de samenvoeging “synergieën met de klanten” zal opleveren en de administratieve en operationele kosten zal verminderen.

Het hoofdkantoor van de nieuwe eenheid zal worden gevestigd in het huidige Weekday kantoorpand in Stockholm.

Het lijkt erop dat stand-alone Monki en Weekday winkels open blijven. H&M Group geeft aan dat “unieke merkervaringen” van Weekday en Monki zullen blijven bestaan en dat er daarnaast gezocht zal worden naar nieuwe mogelijkheden voor gecombineerde klantervaringen.

De veranderingen zullen gevolgen hebben voor Monki werknemers die op het kantoor in Gothenburg werkten, zo staat er in het persbericht vermeld. De getroffen werknemers kunnen solliciteren naar een rol binnen de nieuwe organisatie of kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van een vervolg carrière ‘binnen of buiten de bredere H&M Group’.

H&M Group brengt Cheap Monday terug als onderdeel van ‘jongerenbestemming’

Verder zal ook Cheap Monday, dat in 2018 werd stopgezet na een negatieve trend in de omzet en winsten, na vijf jaar worden teruggebracht als onderdeel van de nieuwe jongerenbestemming.

Cheap Monday werd in 2004 opgericht in Zweden en sloot zich in 2008 aan bij de H&M Group. Het merk had een traditioneel groothandels business model, er was slechts een brandstore in Londen. De focus op groothandel zorgde er uiteindelijk voor dat het merk het moeilijk kreeg, zo gaf H&M destijds aan. Het model zou niet meer goed passen in de veranderende industrie.

Anna Attemark, H&M Group’s hoofd merkenportfolio, geeft aan dat er naar verloop van tijd gekeken zal worden welke partners nog meer bij de nieuwe groep betrokken kunnen worden.

FashionUnited heeft contact opgenomen met H&M over wat de verandering precies betekent voor Weekday en Monki winkels. Dit artikel zal op basis hiervan later eventueel nog worden aangevuld.