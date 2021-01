H&M Group ziet omzet en winst over hele jaar dalen

De Zweedse modegroep H&M heeft zijn financiële resultaten over het jaar 2020 bekend gemaakt. De netto-omzet van de H&M-groep bedroeg 187 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 184 miljoen euro) in het boekjaar 2020, zo meldt het bedrijf in een persbericht, een daling van 18 procent. De verkoopontwikkeling werd aanzienlijk negatief beïnvloed door de pandemie, zo legt het bedrijf uit. Dit was voornamelijk het geval in het tweede kwartaal, toen de winkels in de meeste landen moesten sluiten: ongeveer 80 procent van de winkels bleef tijdens de lockdown dicht.

De brutowinst bedroeg 93,5 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 92 miljoen euro), overeenkomend met een brutomarge van 50 procent. De winst bedroeg ongeveer 2 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 197 duizend euro), terwijl de winst na financiële posten 1,6 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 158 duizend euro) bedroeg. De winst van de groep na belastingen bedroeg 1,2 miljoen Zweedse kroon (118,5 duizend euro).

“De H&M-groep staat sterk, zelfs na alle uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt. Dankzij snelle en winstgevende online groei en strikte kostenbeheersing is het bedrijf erin geslaagd het jaar winstgevend en in een sterke financiële positie af te sluiten ”, aldus Helena Helmersson, CEO van H&M in een verklaring.

H&M ziet de omzet in vierde kwartaal met 10 procent dalen

In het vierde kwartaal rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van 52,5 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 51,8 miljoen euro), een daling van 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het bedrijf voegde er in het persbericht aan toe dat het herstel aan het begin van het kwartaal aanzienlijk werd vertraagd toen de tweede golf van de pandemie opnieuw leidde tot nieuwe beperkingen en lockdowns.

De brutowinst voor het kwartaal bedroeg 27,3 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 26,9 miljoen euro), wat overeenkomt met een brutomarge van 52,1 procent. De winst na financiële posten bedroeg 3.6 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 3,5 miljoen euro), terwijl de winst na financiële posten 3,5 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 345 duizend euro) bedroeg.

Als gevolg van de tweede coronagolf, de bijbehorende beperkingen en tijdelijke sluiting van meer dan 1.800 winkels, ofwel 36 procent van de in totaal ongeveer 5.000 winkels van de groep, daalde de netto-omzet met 23 procent in de periode 1 december 2020 tot en met 27 januari 2021 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf zei verder dat online en fysieke winkels steeds meer worden verbeterd: in 2021 zullen ongeveer 100 nieuwe winkels geopend worden.