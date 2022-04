H&M Home werkt samen met ontwerper en architect India Madhavi

H&M Home heeft opnieuw de handen ineen geslagen met een bekende ontwerper. Dit keer werkt het merk samen met ontwerper en architect India Madhavi, zo maakt het bekend in een persbericht.

De collectie bevat onder andere keramiek en kussenhoezen en dekens. De items zijn uitgevoerd in felle tinten, kleurverlopen en grafische prints. Madhavi werd voor de collectie geïnspireerd ‘door de verblindende kleuren die je kunt zien wanneer je je ogen sluit in de zon’, aldus het persbericht. “H&M Home heeft mij de kans gegeven om een vrolijk kleurenpalet te verspreiden op een internationale schaal,” aldus Madhavi in het bericht.

De collectie is vanaf 28 april in geselecteerde winkels en online via de website van H&M Home.

In 2019 ging H&M Home de eerste designer samenwerking aan voor het Home-merk. Jonathan Adler was toen de eerste die werd uitgenodigd om een collectie te ontwikkelen voor H&M Home. In 2020 werd ook een samenwerking aangekondigd met modeontwerper Diane von Furstenberg.

H&M Home x India Madhavi. Beeld via H&M Home

H&M Home x India Madhavi. Beeld via H&M Home

H&M Home x India Madhavi. Beeld via H&M Home