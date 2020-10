H&M noteert verlies in eerste negen maanden 2020, ziet spoedig herstel

Het Zweedse modebedrijf Hennes & Mauritz AB (H&M) rapporteert over de eerste negen maanden van hun financiële jaar hoe de crisis invloed heeft gehad op hun omzet en in hoeverre ze wisten hiervan te herstellen.

In het rapport wordt beschreven hoe de verkoop significant daalde door de crisis, vooral in het tweede kwartaal — toen winkels in de meeste landen gesloten waren. Ongeveer tachtig procent van de Hennes & Mauritz AB winkels waren gesloten. Hun verlies kwam uit op zo’n -153 miljoen euro.

In het derde kwartaal bedroeg de netto-omzet 4,8 miljoen euro. De netto-omzet daalde met zestien procent, wederom door de invloed van de gezondheidscrisis. In september daalde de verkoop met vijf procent in vergelijking met vorig jaar.

H&M wil investeren in digitale verkoop en geïntegreerde kanalen

Ook wordt vermeld dat de acute verandering in het gedrag van klanten door de coronacrisis invloed heeft gehad op de verkoopcijfers, daarom wil H&M zich meer inzetten op investeringen met betrekking tot digitalisatie, optimalisatie van de winkels en steeds meer geïntegreerde kanalen. Het modebedrijf noteerde overigens nog wel een positieve liquiditeit: op 31 augustus 2020 bedroegen de kas en kasequivalenten 1,1 miljoen euro.

Helena Helmersson, CEO van Hennes & Mauritz AB, is positief over het snelle herstel: “Door hard werk, ingrijpende beslissingen en snel handelen keerden we al snel terug naar een goede winst in het derde kwartaal. Onze werknemers hebben ontzettend hard gewerkt en hun best gedaan voor een spoedig herstel. Hoewel de uitdagingen zeker nog niet voorbij zijn, denken we wel dat we het slechtste achter de rug hebben en dat we sterker uit deze crisis gaan komen.”

Beeld: H&M Image Gallery Press