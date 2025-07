H&M privatisering? Speculatie groeit nu familie Persson meer aandelen koopt

De familie Persson, oprichters van H&M, koopt steeds meer aandelen van het kledingbedrijf. Er wordt gespeculeerd dat ze het bedrijf mogelijk helemaal van de beurs willen halen.

Volgens een melding bij de Zweedse financiële toezichthouder kocht Ramsbury Invest, het investeringsfonds van de familie Persson, in de eerste helft van 2025 maar liefst 42,75 miljoen H&M-aandelen.

Eind mei had de familie Persson en haar gelieerde bedrijven al meer dan 64 procent van de aandelen in handen. De laatste aankoop was op 30 juni.

Adam Cochrane, analist bij Deutsche Bank, zegt tegen Reuters: “Hoe meer aandelen de familie bezit, hoe hoger het dividend dat ze ontvangt om opnieuw te investeren, wat de verdere aandeleninkoop stimuleert.” Hij verwacht dat de familie H&M voor 2030 van de beurs haalt.

Een woordvoerder van Ramsbury Invest wilde niet reageren op het inkoopprogramma of op de mogelijkheid van een privatisering.

In Zweden groeit de speculatie over wat er nodig is om ook de resterende 36 procent van de aandelen te kopen. Analisten denken dat de familie mogelijk externe financiering moet aantrekken om dit te kunnen doen.

H&M, opgericht in 1947 door Erling Persson, heeft momenteel een marktwaarde van ongeveer 187 miljard Zweedse kronen (circa 18 miljard euro), meldt Reuters.