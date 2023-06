H&M reageert op stakende medewerkers in Spanje

Spaanse medewerkers van het Zweedse H&M protesteerden op dinsdag 20 juni in Madrid om verbetering van arbeidsomstandigheden en loonsverhoging af te dwingen. Daarnaast werden er stakingen gepland op de vooravond van de nieuwe verkoopcampagne. Deze variëren tussen gedeeltelijke stakingen tot een volledige 24-uurs staking. H&M reageert in een statement op de stakingen en laat weten dat het ‘de wil van de werknemers om te demonstreren volledig respecteert en dat het hun recht om te staken erkent’.

“We vragen om respect voor degenen die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking. We vertrouwen er ook op dat ze, in overeenstemming met onze waarden, te allen tijde verantwoordelijk, respectvol en in overeenstemming met de wet zullen handelen”, aldus H&M in het statement.

De Spaanse H&M-medewerkers besloten te staken, nadat ze na maanden onderhandelen niet geslaagd waren om loonsverhoging bij het management af te dwingen terwijl het laatste overleg afgelopen maandag twaalf uur duurde.

In het statement zegt H&M dat het ‘na een open en constructief gesprek met de werknemersvertegenwoordigers, waarin de teams een aantal behoeften hebben geïdentificeerd, heeft de onderneming gisteren [maandag, red.] een pakket maatregelen aan de sociale partners voorgelegd dat aan de geïdentificeerde behoeften voldoet’.

“Als onderdeel van deze maatregelen stelt het bedrijf een verhoging voor van de effectieve inzetbaarheid in de winkels middels een definitieve uitbreiding van de uren in deeltijdcontracten en meer aanwervingen en hogere lonen middels een flexibel systeem gebaseerd op het behalen van doelstellingen. Het bedrijf stelt ook maatregelen voor om het ziekteverzuim terug te dringen met als doel de effectieve winkeldoelstellingen te verhogen”, aldus H&M in het statement.

De voorstellen zijn formeel aan de werknemersvertegenwoordigers voorgelegd, maar werden afgewezen door de sociale partners. “Het bedrijf betreurt het dat het niet in staat is geweest om deze voorwaarden aan te bieden aan de werknemers.”