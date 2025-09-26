H&M richt zich op opkomende markten door afzwakkende vraag in de Verenigde Staten en Europa

Moderetailer H&M zoekt actief naar uitbreiding in opkomende markten zoals Brazilië en India, aldus CEO Daniel Erver. Dit komt door afzwakkende consumentenuitgaven in de kernregio Europa en de impact van Amerikaanse importheffingen op de vraag in de op een na grootste markt. “In sommige van deze markten waar we nog niet echt zijn doorgedrongen, zien we een grotere groeikans. Brazilië is er daar een van, Latijns-Amerika in het algemeen en India ook,” vertelde Erver aan Reuters.

H&M rapporteerde onlangs een aanzienlijke stijging van de financiële prestaties voor het derde kwartaal van 2025. De operationele winst klom naar 4,9 miljard Zweedse kroon, een stijging ten opzichte van 3 miljard Zweedse kroon een jaar eerder. De operationele marge verbeterde van 5,9 procent naar 8,6 procent. De omzet groeide met twee procent in lokale valuta, ondanks dat het bedrijf vier procent minder winkels had. Tijdens de investeerdersbijeenkomst na de publicatie van de resultaten van het derde kwartaal, erkende Erver dat H&M hard werkt om een groeibedrijf te blijven. Hij is enthousiast over de kansen in Brazilië, gebaseerd op de positieve ontvangst door klanten daar.

Het bedrijf zet de optimalisatie van het winkelportfolio voort, wat naar verwachting een licht negatieve impact zal hebben op de omzet in het vierde kwartaal. Hoofd investor relations Joseph Ahlberg bevestigde dat de optimalisatie zich richt op Brazilië als belangrijk onderdeel van de strategie. Deze omvat echter ook kansen in andere delen van de wereld. Daarnaast is er een voortdurende noodzaak om delen van het portfolio te consolideren waar de klantvraag achterblijft. Het management blijft voorzichtig optimistisch te midden van macro-economische onzekerheid. Ze verwijzen naar sterke winsten in de toeleveringsketen en selectieve prijsaanpassingen, vooruitlopend op de verwachte tegenwind van importheffingen in het vierde kwartaal.

H&M lanceerde onlangs zijn premiummerk Cos in India met een winkelopening in Delhi in het vierde kwartaal. Dit volgt een strategie om te profiteren van de ‘grote kansen voor een betaalbare luxepositionering’ in de markt. De retailer opende in augustus zijn eerste winkel in Brazilië. Twee extra winkels staan gepland voor eind november en nog eens vier voor 2026, waaronder een locatie in Rio de Janeiro. H&M plant ook een bredere uitbreiding in Latijns-Amerika. Lanceringen staan gepland voor Venezuela in het vierde kwartaal en Paraguay volgend jaar, na een recente opening in El Salvador.