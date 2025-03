Omzet H&M stijgt met 3 procent, maar winstgevendheid daalt

H&M realiseert in het kwartaal van 1 december tot 28 februari een omzetstijging, hoewel lager dan analisten hadden voorspeld. In maart verwacht de Zweedse modeketen een omzetgroei van 1 procent in lokale valuta ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Het bedrijf meldt vandaag, 27 maart, in een persbericht dat de negatieve impact van externe factoren in het tweede kwartaal aanzienlijk kleiner zal zijn dan in het eerste. H&M versterkt de samenwerking met leveranciers, wat verdere positieve effecten oplevert. "De omstandigheden zijn momenteel gunstig voor een algeheel positief effect in de tweede helft van het jaar ten opzichte van vorig jaar, met een gelijktijdige versterking van het aanbod voor de klant," aldus het management.

De netto-omzet van de H&M Group, die op de A-lijst van het Carbon Disclosure Project staat vanwege haar transparantie en klimaatbeleid, stijgt in het eerste kwartaal met 3 procent naar 55.333 miljoen Zweedse kronen (omgerekend 5,11 miljard euro).

In lokale valuta groeit de netto-omzet met 2 procent, terwijl het aantal winkels met ongeveer 3 procent daalt ten opzichte van vorig jaar. De omzetontwikkeling verloopt goed in West-, Zuid- en Oost-Europa, met positieve resultaten in Duitsland en Polen.

"De omzet steeg in het eerste kwartaal met 3 procent in Zweedse kronen, waarbij de damescollecties goed werden ontvangen. Het bedrijfsresultaat en de winstgevendheid werden beïnvloed door een tijdelijk lastige brutomarge. Onze belangrijkste prioriteiten zijn het versterken van het productaanbod, een inspirerende winkelervaring en een sterker merk. Op deze manier creëren we de voorwaarden voor langdurige, winstgevende en duurzame groei," aldus CEO Daniel Ervér.

H&M behaalt een brutowinst van 27.169 miljoen Zweedse kronen (omgerekend 2,51 miljard euro), met een brutomarge van 49,1 procent. "De brutomarge in het kwartaal werd beïnvloed door negatieve externe factoren, hogere afprijzingen en investeringen in het klantaanbod," verklaart het management.

Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.203 miljoen Zweedse kronen, wat neerkomt op een operationele marge van 2,2 procent (vorig jaar 3,9 procent). De daling van het bedrijfsresultaat komt door de lagere brutomarge, aldus het persbericht. Ter vergelijking: vorig jaar was de operationele marge bijna dubbel zo hoog. Dit wijst op een flinke achteruitgang in de winstgevendheid, ondanks de omzetstijging.

Voorgesteld dividend van 6,80 Zweedse kronen per aandeel

Het resultaat na belastingen bedraagt 579 miljoen Zweedse kronen (omgerekend 53,47 miljard euro).

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op 7 mei 2025, waar aandeelhouders stemmen over het voorgestelde dividend van 6,80 Zweedse kronen per aandeel. De uitbetaling gebeurt in twee termijnen.

Vooruitzichten voor de komende maanden

CEO Ervér ziet positieve ontwikkelingen, vooral binnen het damesassortiment. "We zien dat de verbeteringen, met name in het damesassortiment, een positief effect beginnen te hebben. Hier hebben we de organisatie vereenvoudigd en zijn we sneller geworden in het aanpassen aan nieuwe trends en het creëren van een relevanter assortiment. In de loop van het jaar implementeren we vergelijkbare verbeteringen voor al onze klantgroepen."

H&M zet ook in op de vernieuwing van fysieke winkels. "Naast de renovatie van belangrijke winkels in enkele grote steden, breiden we in de loop van het jaar de verbeteringen in de klantervaring uit naar andere winkels in andere markten," meldt het persbericht.

Het bedrijf versterkt daarmee het klantaanbod met vernieuwde producten en een inspirerende winkelervaring. "Dit creëert de voorwaarden voor een winstgevende en duurzame groei op lange termijn, met het merk H&M en organische groei op de voorgrond," besluit de CEO.