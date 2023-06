H&M stijgt omzet in eerste helft van 2023 met negen procent

H&M Group groeide de omzet in het eerste halfjaar van 2023 met negen procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het voorlopige halfjaarlijkse financiële verslag van de groep. De omzet kwam hiermee uit op 112,48 miljard Zweedse kroon (9,57 miljard euro).

De bruto winst kwam uit op 56,22 miljard Zweedse kroon (4,78 miljard euro) en de operationele winst was 5,46 miljard Zweedse kroon (grofweg een half miljard euro).

Het resultaat over het eerste halfjaar werd negatief beïnvloed door hoge grondstof- en vrachtkosten, een sterke Amerikaanse dollar, gestegen energiekosten en de effecten van het afbouwen van de activiteiten in Rusland, meldt H&M Group in het rapport.

H&M groeide de omzet in alle geografische gebieden, buiten Oost-Europa. Hier kromp de omzet met zes procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2022, mede doordat de activiteiten in Oekraïne zijn gepauzeerd. In Amerika groeide de omzet het hardst, namelijk met twaalf procent.

Tweede kwartaal H&M goed voor zes procent omzetstijging

Tijdens het tweede kwartaal van 2023 groeide H&M de omzet met zes procent tot 57,62 miljard Zweedse kronen (4,9 miljard euro). In lokale valuta bleef de verkoop grofweg gelijk in vergelijking met het voorgaande jaar.

De bruto winst nam toe tot 30,34 miljard Zweedse kronen (2,58 miljard euro), terwijl de operationele winst uitkwam op 4,74 miljard Zweedse kronen (400 miljoen euro).

Verkoop- en administratiekosten stegen volgens H&M met drie procent ten opzichte van vorig jaar, tot 25,59 miljard Zweedse kronen (2,18 miljard euro).

Opvallend is dat er tijdens het afgelopen jaar 303 fysieke H&M winkels hun deuren sloten. Wel waren 175 van de gesloten winkels in Rusland en Wit-Rusland, waar het bedrijf in 2022 werd opgeheven, waarmee er in de rest van de wereld nog 128 H&M sloten. Bij COS, Monki, Weekday en & Other Stories sloten er respectievelijk vijftien, negentien, vier en zes winkels. Bij Arket en H&M Home kwamen er respectievelijk juist twee en drie winkels bij.

H&M Group CEO Helena Helmersson deelt in het rapport dat het derde kwartaal “goed van start is gegaan”. “De voorwaarden voor meer groei en winstgevendheid blijven zich in gunstige zin ontwikkelen”, zo vervolgt ze.