H&M stopt bestellingen in Birma wegens "praktische moeilijkheden"

Stockholm - Hennes en Mauritz (H&M) heeft maandag aangekondigd dat het zijn bestellingen in Birma opschort. Birma wordt op zijn grondvesten geschud door protesten en het land is gewelddadig onderdrukt sinds een staatsgreep op 1 februari door het leger. De Zweedse modegroep uit daarnaast “extreme bezorgdheid” over de situatie.

Wegens “praktische moeilijkheden en een onvoorspelbare situatie die onze mogelijkheden om in het land te opereren beperken (…), hebben we besloten om voor nu nieuwe orders van onze leveranciers op te schorten”, aldus Serkan Tanka, hoofd van H&M in Birma, in een verklaring aan het Franse persbureau AFP.

De Zweedse fast fashion gigant, die reeds zeven jaar in Birma aanwezig is, telt 56 leveranciers in het hele land, volgens een woordvoerder van de groep die gecontacteerd werd door AFP.

“Wij zien af van onmiddellijke actie betreffende onze langdurige aanwezigheid in het land,” zei Serkan Tanka.

Birma wordt momenteel opgeschrikt door massademonstraties tegen een militaire staatsgreep die Aung San Suu Kyi’s burgerregering omverwierp. De militaire repressie heeft al tientallen levens geëist.

Volgens Serkan Tanka is H&M “uiterst bezorgd over de escalatie van de situatie (…) en geschokt door het gebruik van dodelijk geweld tegen de demonstranten”.

“We zijn in gesprek met de VN-agentschappen, de diplomatieke vertegenwoordigers, mensenrechtendeskundigen, vakbonden, en andere internationale ondernemingen”, om de situatie te bespreken, aldus Serkan Tanka.

“Dit overleg zal ons leiden bij alle toekomstige beslissingen over hoe wij, als bedrijf, het beste kunnen bijdragen aan positieve ontwikkelingen in overeenstemming met de wil van het volk van Birma”, ging hij verder. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.