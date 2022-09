H&M test met betalen voor retouren

Zweeds modemerk H&M test momenteel met het betalen voor retouren, zo meldt nieuwsbureau Bloomberg op basis van gesprekken met de CEO van het merk. CEO Helena Helmersson meldt dat het bedrijf bekijkt of het een maatregel is die ze verder kunnen doorvoeren.

Op dit moment worden retourkosten gerekend in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, aldus Bloomberg. Of retourkosten blijvend worden ingevoerd hangt af van de reactie van klanten, zo meldt de CEO. Recent hebben al meerdere merken en retailers het retour sturen van bestelling betaald gemaakt. Lange tijd was het retour sturen van online bestellingen gratis bij veel modespelers.

Het rekenen van retourkosten is een manier waarop H&M de kosten voor grondstoffen wil compenseren, zo blijkt uit het gesprek van Helmersson met Bloomberg.