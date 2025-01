H&M verhoogt jaarwinst ondanks lichte omzetdaling

Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz AB ziet in het boekjaar 2023/24 een lichte omzetdaling, maar verbetert dankzij succesvolle kostenbesparende maatregelen zijn resultaat. Dat blijkt uit het huidige jaarverslag, dat het moederbedrijf van merken als H&M, Cos, Monki, Weekday, & Other Stories en Arket op donderdag presenteert.

Dienovereenkomstig bedraagt de omzet van de groep in het eind november afgesloten boekjaar 234,5 miljard Zweedse kronen (20,5 miljard euro). Dit komt overeen met een daling van één procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In de respectieve lokale valuta groeit de omzet echter met één procent.

CEO Daniel Ervér ziet de groep “op de goede weg”

Het bedrijf realiseert een omzetstijging in West-Europa (plus 1 procent), Oost-Europa (plus 8 procent) en Zuid-Europa (plus 1 procent). De omzet daalt echter in de Scandinavische landen (min 3 procent), in Amerika (min 4 procent) en in de regio Azië-Pacific (min 4 procent).

Dankzij een hogere brutomarge en gerichte besparingen verhoogt de groep zijn bedrijfswinst met 19 procent tot 17,3 miljard Zweedse kronen. De nettowinst toekomend aan aandeelhouders stijgt met 33 procent naar 11,6 miljard Zweedse kronen (1,0 miljard euro).

Gezien de huidige ontwikkeling beschouwt CEO Daniel Ervér de groep als “op de goede weg” met zijn hervormingsinspanningen. Ook in het nieuwe boekjaar 2024/25 kent de kledingleverancier een solide start. In de periode van 1 december tot 28 januari liggen de voor valuta gecorrigeerde inkomsten vier procent boven het niveau van het voorgaande jaar, aldus het bedrijf