H&M verstrekt ‘groene leningen’ aan leveranciers via bank in Singapore

H&M gaat leningen verstrekken aan leveranciers die willen verduurzamen. Het modebedrijf is daarvoor een samenwerking aangegaan met de grootste bank van Zuidoost-Azië, DBS in Singapore. Volgens het bedrijf gaan de leningen gepaard met ‘zeer gunstige voorwaarden’.

Met het verstrekken van de ‘groene leningen’ wil H&M bijdragen aan het koolstofvrij maken van de toeleveringsketen in de kledingsector, zo meldt DBS Bank in een persbericht. Leveranciers die willen verduurzamen ontvangen via DBS geld van H&M. Tevens ontvangen zij technische ondersteuning van duurzaamheidsadviseur Guidehouse, bijvoorbeeld om fabrieksupgrades uit te voeren en zo hun impact op het klimaat te verminderen.

Eerste lening door Indiase kledingproducent is een feit

Eerder dit jaar maakte één leverancier al gebruik van de leenfaciliteit van H&M en DBS. Het gaat om het Indiase bedrijf Raj Woollen, dat het geld heeft gebruikt om zonnepanelen, energie-efficiëntere apparatuur en waterbesparende technologieën aan te schaffen, met als doel om hulpbronnen te sparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

De ambitie van H&M Group is om tegen 2040 een netto-nul CO2-emissie te bereiken. Het bedrijf legt daarom de nadruk op het beschikbaar stellen van financiering om de uitstoot van broeikasgassen – binnen én buiten de eigen toeleveringsketen – te verminderen. Het Green Fashion Initiative stelt toeleverende fabrieken in staat te investeren in de technologieën en processen die nodig zijn om de vraag naar energie terug te dringen en fossiele brandstoffen in de mode-industrie te vervangen.

H&M Group en DBS zijn ook aanwezig zijn bij de klimaatconferentie COP28, die vandaag van start is gegaan in Dubai, om te praten over opkomend beleid en om ‘best practices’ en innovatieve oplossingen te bespreken.