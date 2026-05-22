H&M: Waarom de familie Persson massaal haar eigen aandelen terugkoopt

De oprichtersfamilie van H&M zet haar aandelenaankopen in de Zweedse groep voort. De holding Ramsbury Invest verwerft voor bijna 39 miljoen euro aan extra aandelen. Dit is onderdeel van een reeks regelmatige transacties over de afgelopen maanden, terwijl de koers van het aandeel sinds het begin van het jaar achterblijft.

De markten analyseren dit methodische signaal nauwlettend. Deze week versterkt de oprichtersfamilie van H&M opnieuw haar belang in de groep. De familieholding Ramsbury Invest verwerft meer dan 2,75 miljoen aandelen voor een bedrag van circa 444 miljoen Zweedse kronen (ongeveer negenendertig miljoen euro), volgens de melding aan de Zweedse financiële toezichthouder, overgenomen door Zonebourse.

De transacties vinden plaats over drie opeenvolgende sessies op de beurs van Stockholm, met aanzienlijke volumes ten opzichte van de dagelijkse liquiditeit van het aandeel. Tegen de achtergrond van de chronische onderprestatie van H&M ten opzichte van de referentie-index, zien investeerders deze aankopen als een belangrijke indicator voor de houding van de controlerende aandeelhouder.

Aankopen verspreid over drie sessies

Volgens gegevens van de Zweedse marktautoriteit, verzameld door Zonebourse, handelt Ramsbury Invest stapsgewijs. Op 18 mei neemt de holding 650.261 klasse B-aandelen over tegen een gemiddelde prijs van 160,98 Zweedse kronen. De volgende dag worden 600.000 aandelen verworven voor 164,82 kronen, gevolgd door een laatste grote transactie van 1,5 miljoen aandelen voor 160,77 kronen.

In totaal omvat de transactie precies 2.750.261 aandelen. Dit versterkt een reeds ruime meerderheidspositie: volgens het laatste jaarverslag bezit Ramsbury Invest circa 65,7 procent van het kapitaal. Hoewel deze aankopen de machtsverhoudingen of de bestuursstructuur niet wijzigen, verankeren ze het referentieaandeelhouderschap.

Een aandeel dat sinds begin dit jaar achterblijft

Deze nieuwe aankoopgolf komt op een moment dat de beurskoers onder druk staat. Sinds januari daalt het H&M-aandeel met meer dan dertien en een half procent, terwijl de OMX Stockholm-index in dezelfde periode stijgt. Deze divergentie verklaart deels het aantrekkelijke waarderingsniveau van de recente transacties, wat de oprichtersfamilie een technisch instapmoment biedt om haar gemiddelde kostprijs te verlagen.

Een industriële en langetermijnvisie op het dossier

Meer dan alleen marktopportunisme, passen deze regelmatige interventies in een logica van insiders. De meerderheidsfamilie heeft direct inzicht in de industriële strategie, de logistieke keuzes en de transformatieprojecten van de groep. Deze nabijheid tot het interne bestuur geeft de transacties een klassieke vermogensbeheerdimensie. Dit maakt het mogelijk om instapmomenten te spreiden en de ontwikkeling van de groep nauwlettend te volgen.

H&M zet de diepgaande transformatie van zijn model voort, met een focus op algoritmisch voorraadbeheer. Dit is een cruciale hefboom om de marges te beschermen tegen de opkomst van de ultra-low-cost concurrentie. De versterkte participatie van de familie Persson bevestigt de stabiliteit van het referentieaandeelhouderschap in een volatielere markt. Hiermee wordt de kortetermijnvolatiliteit op de beurs vervangen door een pure industriële overtuiging voor de lange termijn.