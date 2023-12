H&M ziet netto-omzet stijgen in boekjaar 2023

Fast fashion gigant H&M Group meldt dat de netto-omzet voor het boekjaar 2023, dat loopt van 1 december 2022 tot 30 november 2023, met 6 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze bedroeg 236,014 miljoen Zweedse kronen (21,05 miljoen euro). Rusland en Wit-Rusland werden niet meegerekend in dit totaal, maar toch meldde de groep dat de omzet in deze regio met 8 procent steeg in kronen en met 1 procent in lokale valuta.

Voor het vierde kwartaal van het jaar, van 1 september 2023 tot 30 november 2023, bleef de netto-omzet gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op 62,629 miljoen Zweedse kronen (5,58 miljoen euro).

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van het derde en tweede kwartaal, toen de groep ook "vlakke" resultaten rapporteerde en zei dat de omzetstijging kwam ondanks verminderde koopkracht en ongunstige weersomstandigheden.

In Rusland en Wit-Rusland was de stijging 3 procent in SEK, maar in lokale valuta een daling van 1 procent.

In totaal daalde de netto-omzet van H&M met 4 procent in lokale valuta.

Het bedrijf merkt op dat deze cijfers voorlopig zijn en kunnen afwijken van het volledige jaarverslag dat op 31 januari 2024 wordt gepubliceerd.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.