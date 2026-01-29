H&M's jaarverslag: omzet daalt, maar operationele winst stijgt met 6 procent

Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz AB heeft in het boekjaar 2024/25 een lichte omzetdaling moeten incasseren, mede door de ongunstige marktomstandigheden en negatieve valuta-effecten. Dankzij succesvolle besparingsmaatregelen is het resultaat echter verbeterd. Dit blijkt uit het meest recente jaarverslag dat het moederbedrijf van merken als H&M, Cos, Weekday, & Other Stories en Arket donderdag presenteerde.

De concernomzet in het eind november afgesloten boekjaar bedroeg 228,3 miljard Zweedse kronen (21,7 miljard euro). Dit was een daling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. In lokale valuta's steeg de omzet echter met 2 procent.

Negatieve valuta-effecten drukken op omzetontwikkeling

Negatieve valuta-effecten door de opwaardering van de Zweedse kroon drukten op de omzetontwikkeling in alle internationale markten. Zo bleef de omzet in West-Europa ongeveer gelijk aan vorig jaar. In de Scandinavische landen (min 2 procent), Oost-Europa (min 1 procent), Zuid-Europa (min 1 procent), Noord- en Zuid-Amerika (min 5 procent) en Azië, Oceanië en Afrika (min 7 procent) was de omzet daarentegen lager.

Dankzij een stabiele brutomarge en kostenbesparingen steeg het operationele resultaat van het concern met 6 procent naar 18,4 miljard Zweedse kronen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met 5 procent naar 12,2 miljard Zweedse kronen (1,2 miljard euro).

CEO Daniel Ervér benadrukte dat het concern in het afgelopen boekjaar, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, ‘positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt met het oog op de langetermijndoelen’. “De omzettrend was gedurende het jaar positief en in de tweede helft van het jaar zijn de winsten sterker geworden,” verklaarde hij in een verklaring.

Concern blijft investeren in technische infrastructuur

Hij gaf ook een overzicht van de strategische prioriteiten. “We breiden uit via onze winkels en digitale kanalen, vooral in groeimarkten zoals Brazilië en andere delen van Latijns-Amerika,” benadrukte Ervér. Tegelijkertijd wordt het winkelportfolio verder geoptimaliseerd.

“Voor 2026 verwachten we dat de effecten van de winkeloptimalisatie een licht positieve invloed op de omzet zullen hebben,” aldus de CEO. “Naast onze investeringen in nieuwe markten, nieuwe winkels en een verbeterde klantervaring in een groot deel van onze bestaande winkels, investeren we ook in de technische infrastructuur.” Het concern is onder meer van plan ‘het gebruik van AI te intensiveren’.

De start van het nieuwe boekjaar was echter gematigd: in de periode van 1 december tot 31 januari lag de omzet, na correctie voor valuta-effecten, 2 procent onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar, zo meldde het bedrijf. Redenen voor de daling zijn onder meer de sterke omzet tijdens de Black Friday-week eind november, wat leidde tot een lagere vraag in december, en het feit dat het Chinese Nieuwjaar dit jaar pas in februari valt.