Hammerson verzamelt 41 procent van Q4-huur, geeft update over VIA Outlets

De Britse winkelcentra exploitant Hammerson heeft gezegd dat het tot nu toe 41 procent van de groepshuur in het vierde kwartaal heeft opgehaald, maar blijft optimistisch over de verbetering van de resultaten. Verdeeld over het land heeft het bedrijf 38 procent van de Britse huur in het Verenigd Koninkrijk behaald, 33 procent in Ierland en 51 procent in Frankrijk. Het bedrijf noteerde dat de niveaus hoger zijn dan die op hetzelfde moment na de kwartaal datum van juni.

Aangezien de meeste bestemmingen in juni en juli volledig zijn heropend verwacht Hammerson, ondanks de verlening van het huis moratorium in het Verenigd Koninkrijk, de huurincasso in het derde en vierde kwartaal te blijven verbeteren. Daarnaast verwacht het bedrijf dat gebruikers de overeengekomen huur voor deze periodes zullen betalen, zelfs als besprekingen over Q2 al aan de gang zijn.

Ook bevestige Hammerson toestemming te hebben gekregen van de relevante mededingingsautoriteiten en om zijn belang van 50 procent in VIA Outlets te verkopen aan zijn joint venture-partner APG.

Het bedrijf kondigde de verkoop van 274 miljoen pond samen met een fondsenwerving van 552 miljoen pond in augustus aan, om de impact van de coronacrisis te verzachten. De transactie met VIA outlets ligt nu op de planning om in het vierde kwartaal van dit jaar te voltooien, aldus het bedrijf. Onder Via Outlets valt onder andere de Batavia Stad Fashion Outlet.

Hammerson bevestigde ook dat Rita-Rose Gagné, die in september werd benoemd tot nieuwe CEO, op 2 november in het bedrijf en de raad van bestuur opgenomen zal worden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK en vertaald door Georgia Oost

Beeld: Batavia Stad Fashion Outlet