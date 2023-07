Handelsplatform Cast en Detex Opleidingen willen kennisniveau (mode)retailers verhogen

Handelsplatform Cast en Detex Opleidingen gaan intensief samenwerkingen om het kennisniveau van (mode)retailers te verhogen, zo schrijft Detex Opleidingen. De opleidingen en trainingen van Detex worden vanaf augustus ook gegeven bij Cast.

Als de focus op kennis en service gelegd wordt, wordt het niveau en de aantrekkelijkheid om in de retailbranche te werken groter, geloven de twee partijen. “De laatste jaren heeft de kennis van producten, materialen en maakwijzen geleden onder de afnemende interesse om in de retail te werken. Door de toegang tot kennis op locatie in Cast aan te bieden, denken beide partijen dat werkgevers hier sneller gebruik van gaan maken”, aldus Detex in het persbericht.

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat het kennisniveau van de gemiddelde winkelmedewerkers onder niveau ligt, schrijft Detex. Een krappe tien procent van de verkoopmedewerkers heeft een mbo-opleiding in de richting van detailhandel afgerond. Wij vinden het als belangenbehartiger vanuit toeleveranciers in de retail belangrijk dat er aandacht aan kennisverdieping en -verbreding wordt besteed. Dit is tevens goed voor het imago van de hele industrie”, aldus Marijn Verschure, General Manager van Cast, in het persbericht.

De schoenentrainingen van Detex worden vanaf augustus 2023 gegeven in Cast Nieuwegein. De drie trainingen die worden gegeven zijn: Opleiding Schoen Adviseur, Basistraining Schoenen en Training Sales & Hospitality. De trainingen zijn voor alle niveaus bedoeld.