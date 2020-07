Harrods: opent outlet voor verkoop coronavoorraad, moet kleine 700 banen schrappen

Het iconische Britse warenhuis Harrods opent vandaag een outlet. Hier wil het bedrijf de overtollige voorraad verkopen die is ontstaan door de sluiting vanwege de coronamaatregelen. Naast het openen van een outlet, maakte het bedrijf deze week ook bekend dat het honderden banen moet schrappen.

Harrods was van 20 maart tot en met 15 juni gesloten vanwege de coronamaatregelen in Groot-Brittannië. Naast de sluiting van de winkel, heeft het gebrek aan toeristen zo zijn effect op het warenhuis. Al met al zorgt het ervoor dat het bedrijf 672 banen moet schrappen van de in totaal 4800, zo blijkt uit een interne mail ingezien doorn FashionUnited UK.

De outlet van Harrods bevindt zich in het winkelcentrum Westfield London, zo’n zes kilometer verderop vanaf het warenhuis.