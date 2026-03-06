Havaianas-eigenaar Alpargatas rapporteert recordprestatie in Brazilië en internationaal herstel

De Braziliaanse schoenenreus Alpargatas, het moederbedrijf van Havaianas, sluit het boekjaar 2025 af met recordresultaten op de thuismarkt en een terugkeer naar winstgevendheid voor de internationale activiteiten. De groep rapporteert een nettowinst van 567,89 miljoen real (92,74 miljoen euro) over het volledige jaar. Dit is het hoogste jaarresultaat in de geschiedenis van het bedrijf. In het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2025 bereikt de geconsolideerde netto-omzet 1,26 miljard real, een stijging van 11,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Gedurende het jaar registreren de geconsolideerde activiteiten van Havaianas een netto-omzet van 4,5 miljard Braziliaanse real, een stijging van elf procent 11 opzichte van 2024. In de kwartaaldynamiek rapporteert het bedrijf 1,2 miljard Braziliaanse real aan netto-omzet, een stijging van 12 procent. De geconsolideerde EBITDA bereikt 866,8 miljoen Braziliaanse real in 2025, een groei van 154 procent. Deze groei komt door de aanzienlijke verbetering in winstgevendheid, zowel in Brazilië als internationaal.

Recordmarges op Braziliaanse thuismarkt

De Braziliaanse activiteiten van Alpargatas behalen belangrijke mijlpalen gedurende het jaar. Het vierde kwartaal markeert de eerste keer in de geschiedenis dat de binnenlandse verkoop meer dan één miljard real bereikt in een enkel kwartaal. De netto-omzet voor Havaianas Brazilië bereikt 3,42 miljard real over het volledige jaar, een stijging van 10,2 procent.

De winstgevendheid in de binnenlandse sector laat een sterke stijging zien, met een recordbrutomarges van 48,3 procent over het volledige jaar. In het vierde kwartaal van 2025 bereikt de brutomarge voor Brazilië 50,9 procent. De EBITDA voor binnenlandse activiteiten bereikt 824,70 miljoen real in 2025. Het management schrijft deze winsten toe aan gedisciplineerde prijsstelling, een verbeterde productmix en grotere efficiëntie in productie en logistiek.

De internationale activiteiten van Alpargatas keren terug naar groei en winstgevendheid in 2025, met een jaarlijkse EBITDA van 42,10 miljoen real. Dit volgt op twee jaar van verliezen in het internationale segment. Het totale internationale volume stijgt met vijf procent over het jaar naar 23,30 miljoen paar, terwijl de netto-omzet groeit met 14,2 procent naar 1,09 miljard real.

Strategische beslissing over Rothy's-belang

Alpargatas geeft ook een update over de investering in het Amerikaanse duurzame schoenenmerk Rothy's. Hoewel Rothy's een stijging van 8,1 procent in jaaromzet rapporteert naar 227,70 miljoen dollar, besluit de raad van bestuur van Alpargatas in december 2025 de optie om het resterende belang van 51 procent in het merk te verwerven niet uit te oefenen.

Alpargatas blijft een relevante aandeelhouder, met momenteel een aandelenbelang van 49,2 procent in het merk. Rothy's ondervindt druk op de brutomarges gedurende het jaar door Amerikaanse tarieven op producten geïmporteerd uit China. Desondanks levert het merk 17,90 miljoen dollar aan EBITDA voor 2025.