Havaianas-moeder Alpargatas zakt diep in het rood in 2023

De Braziliaanse schoenenleverancier Alpargatas SA heeft een aanzienlijke omzetdaling en een groot verlies geleden in 2023, zo blijkt uit een verklaring die het moederbedrijf van het merk Havaianas woensdag heeft gepubliceerd.

Uit de resultaten blijkt dat het bedrijf een omzet van 3,73 miljard Braziliaanse reals (696,4 miljoen euro) behaalde. Dat is 10,7 procent onder het niveau van 2022. De omzet van het belangrijkste merk Havaianas daalde met 10,5 procent tot 3,67 miljard Braziliaanse reals. Het label leed zowel in Brazilië (min 6,8 procent) als in de internationale activiteiten (min 19,4 procent) aanzienlijke verliezen.

Door een lagere brutomarge en hogere kosten en afschrijvingen kwam het bedrijf in de rode cijfers terecht. Het verlies voor rente en belastingen (EBIT) bedroeg in totaal 1,57 miljard Braziliaanse reals, vergeleken met een operationele winst van 387,0 miljoen Braziliaanse reals in het voorgaande jaar.

Het eindresultaat was een nettoverlies van 1,87 miljard Braziliaanse reals (348,3 miljoen euro). Alpargatas had het boekjaar 2022 afgesloten met een overschot van 108,5 miljoen Braziliaanse reals. Het management benadrukte echter dat de eerste positieve effecten van het uitgebreide kostenbesparingsprogramma zichtbaar werden in de tweede helft van het jaar.