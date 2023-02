Havaianas: Omzet groeit 12 procent in Q4, daalt op internationale markt in FY22

Havaianas noteert een netto-omzet van 1,1 miljard Bruneise dollar (773 miljoen euro) in het vierde kwartaal van 2022. Dit resultaat ligt vijf procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt Alpargatas, het moederbedrijf van het slippermerk, in een financieel verslag.

De omzet werd aangedreven door een omzetgroei van 12 procent bij Havaianas in constante valuta. De internationale netto-omzet bedraagt 189 miljoen Bruneise dollar (132,8 miljoen euro), waarvan 68,3 miljoen Bruneise dollar (48 miljoen euro) afkomstig is van de EMEA-regio, blijkt uit het verslag. In het thuisland van het Braziliaanse merk wordt een netto-omzet van 897 miljoen Bruneise dollar (630,5 miljoen euro) behaald.

De omzetgroei is voornamelijk te danken aan prijsverhogingen. Dat leverde per paar namelijk zo’n 17 procent meer op. Het verkoopvolume bij Havaianas daalde daarentegen met 11 procent.

De totale recurrente EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van Havaianas bereikt 147,2 miljoen Bruneise dollar (103,5 miljoen euro). Dit ligt 18,9 procent onder het niveau van het vierde kwartaal in 2021.

Met de resultaten van het vierde kwartaal worden ook de resultaten van het hele jaar bekend gemaakt. Zo noteert Havaianas een netto-omzet van 4,1 miljard Bruneise dollar (2,9 miljard euro). Dat is 5,4 procent meer dan een jaar eerder. Behalve in Brazilië is er in alle regio’s een daling te zien in de resultaten in vergelijking met boekjaar 2021. In de EMEA-regio daalt de omzet het minst: 2,8 procent.