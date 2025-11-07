Havaianas stuwt sterke kwartaalresultaten van Alpargatas

Alpargatas kondigt een sterk derde kwartaal voor 2025 aan, met de hoogste geconsolideerde aangepaste kwartaal-EBITDA in zijn geschiedenis van 256 miljoen Braziliaanse real. De activiteiten van Havaianas zijn goed voor 253 miljoen Braziliaanse real hiervan. Dit is het hoogste niveau ooit in een kwartaal, zowel geconsolideerd als voor het merk. Alpargatas behaalt een netto-omzet van 1,1 miljard Braziliaanse real, een groei van 7,5 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2024.

De Braziliaanse tak van Havaianas voltooit zijn margeherstelcyclus met de hoogste nominale kwartaal-EBITDA ooit van 259 miljoen Braziliaanse real. Deze stijging van 40 procent op jaarbasis resulteert in een EBITDA-marge van 29,6 procent, een toename van 7 procentpunt. Dit is het gevolg van gedisciplineerd commercieel en prijsbeheer, een gerationaliseerd productportfolio en lagere marketinguitgaven door seizoensfasering. De netto-omzet groeit met 7 procent, ondersteund door een gunstige mix van kanalen en categorieën. Cruciaal is dat de brutomarge van de operatie verbetert met 5 procentpunt naar 49,2 procent.

De internationale activiteiten van Havaianas tonen duidelijke tekenen van herstel. Het geconsolideerde volume groeit met 7 procent en de netto-omzet bereikt 230 miljoen Braziliaanse real, een stijging van 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bij Rothy's groeit de omzet met 15 procent. Dit is te danken aan de opening van nieuwe winkels en de uitbreiding van de distributie buiten de eigen winkels en e-commerce, waarmee een nieuw B2B-front wordt geopend. Alpargatas kondigt ook aan de calloptie voor de overname van de resterende aandelen in Rothy's niet uit te oefenen. Deze beslissing handhaaft de huidige eigendomsstructuur. Hoewel het bedrijf ervoor kiest geen controlerend belang te nemen, ondersteunt Alpargatas actief de strategische doelstellingen en plannen van Rothy's via zijn vertegenwoordiging in de raad van bestuur.