Heel Europa bontvrij: dierenwelzijnsorganisaties zamelen handtekeningen in

Burgerinitiatief Fur Free Europe wil voorgoed een einde maken aan de bontproductie en -verkoop in Europa, zo laat het initiatief weten in een persbericht. Binnen een jaar tijd moeten er minstens 1 miljoen handtekeningen verzameld worden uit tenminste zeven EU-lidstaten. Daardoor zal het item op de agenda van de Europese Commissie komen.

Uiteindelijk willen de organisaties een verbod op het houden en doden van dieren voor de productie van bont én een verbod op de verkoop van bont en producten die bont van dieren bevatten.

Bontfokkerijen zijn in bijvoorbeeld Nederland sinds 2023 verboden, en in België volgt binnenkort ook een verbod. Ook in landen als Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk is bont (binnenkort) verboden. In een aantal Europese landen is bontproductie echter nog legaal en ook is verkoop van bont in alle landen nog toegestaan.