‘Helft Nederlandse retailers werkt samen met één of twee logistieke vervoerders’

Nederlandse retailers met logistieke processen werken vaak samen met één of twee vervoerders, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Wuunder. Eén op de vijf retailers kiest voor een meer diverse aanpak. Het waarborgen van de levertijd en tariefwijzigingen zijn belangrijke onderdelen voor een samenwerking.

Bedrijven houden de levertijd en samenwerkingen nauwlettend in de gaten. Als de leverkwaliteit daalt, gaat zestig procent van de retailers op zoek naar een alternatief, zo blijkt uit het onderzoek. Retailers geven aan dat een dalende leverkwaliteit zorgt voor extra werk. Wat tariefwijzigingen betreft, gaan retailers (41 procent) iets minder snel op zoek naar andere opties.

Volgens Jeroen Gehlen, mede-oprichter van Wuunder, is het opvallend dat zoveel retailers werken met slechts één of twee vervoerders. Het neemt risico’s met zich mee. Als een vervoerder bijvoorbeeld ondermaats presteert of tegenslagen tegenkomt, kan dat gevolgen hebben voor de retailer. “Het is dan ook aan te raden om goed te inventariseren welke behoeften je klanten hebben, zoals snelle levering en mogelijkheid tot bezorging op een pakketpunt, en welke vereisten je producten hebben die moeten worden vervoerd. Aan de hand daarvan kunnen bedrijven verschillende vervoerders kiezen, die samen aan deze vereisten kunnen voldoen.”