Hema en textielrecycler Wolkat gaan circulaire samenwerking aan

Hema en internationale textielrecycle-groep Wolkat gaan een circulaire samenwerking aan op gebied van textiel, zo luidt het persbericht van Wolkat. Het zou een belangrijke stap zijn richting een circulaire textielindustrie.

Het is bij vierentwintig Hema-filialen mogelijk gebruikt textiel in te leveren. De inzamelpunten zijn ingericht voor klanten om oude kleding en overig textiel in de winkel achter te laten.

Wolkat zou 94 tot 96 procent van het textiel wat is ingeleverd een nieuw leven kunnen geven als tweedehands textiel of als recycled eindproduct, zo is te lezen. Hema en Wolkat slaan de handen ineen om stap-voor-stap te werken aan het verduurzamen van het assortiment door nieuwe eindproducten te ontwikkelen.

Philip Boumans, CEO van Wolkat, in het persbericht: “Hema heeft een duidelijke missie en visie op duurzaamheid. Dit past perfect bij ons als innovatief textielrecyclingbedrijf. We hechten veel belang aan een juiste match vinden met een partner, omdat wij ook altijd op een lange en duurzame termijn willen werken en ondernemen. De uiteindelijke ambitie is om met het ingeleverde textiel nieuwe producten te maken voor Hema-collecties, iets dat wij natuurlijk alleen maar aanmoedigen.”

Om consumenten te stimuleren textiel in te leveren, geeft Hema in de startfase tien procent korting op een artikel uit de textiel- of kledingcollectie.