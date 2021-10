Hema-fans kunnen bedrijf steunen door middel van speciale obligaties

Hema gaat toch samenwerken met Stichting Hena (de fans van het bedrijf die het vorig jaar wilden kopen). In de herfst lanceert Hema samen met de stichting namelijk ‘Hemaatjes’. Het gaat hier om obligaties van Stichting Hena waarop mensen rente krijgen, zo is te lezen in een bericht op de website van de stichting. De rente is afhankelijk van de omzet van Hema.

“Het afgelopen jaar hebben we met de nieuwe eigenaren van HEMA onderzocht hoe we al die HEMA-fans kunnen blijven betrekken bij het wel en wee van HEMA. Op een eenvoudige manier, net als de producten van HEMA,” aldus het bericht. Een obligatie bleek het meest passend in de huidige situatie.

“Met je obligatie financier je als HEMA-fan indirect HEMA, en word je beloond voor je vertrouwen met een rente die afhankelijk is van de omzetontwikkeling van HEMA.” Hema-fans kunnen al meedoen vanaf 10 euro en kunnen maximaal 1.000 euro inleggen.

Stichting Hena is een verzameling van twee burgerinitiatieven WeLoveHema en HoudeHema. Zij bundelden hun krachten vorig jaar om een bod te doen op de winkelketen als KoopdeHema. Vorig jaar werd Hema uiteindelijk overgenomen door Parcom en Missisippi Ventures. In november van 2020 werd al duidelijk dat de nieuwe eigenaren een manier zochten om samen te werken met de burgerinitiatieven.