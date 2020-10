‘Hema gaat na overname focussen op Nederland, België en Frankrijk’

Het gelegenheidsconsortium dat een voorlopige verkoopovereenkomst heeft gesloten met Hema is van plan te focussen op de kernmarkten van de warenhuisketen. In de praktijk betekent dit dat het bedrijf zich waarschijnlijk focust op Nederland, België en Frankrijk. Sluitingen van winkels in andere landen waarin Hema aanwezig is worden niet uitgesloten.

Dit meldt Ton van Veen, zowel CFO van Jumbo, maar op in dit tafereel de adviseur van de familie Van Eerd, tegen Het Parool. De familie Van Eerd zit achter Jumbo, maar ook achter het investeringsvehikel Mississippi Ventures dat samen met investeringsmaatschappij Parcom de overeenkomst met Hema heeft gesloten. Van Veen geeft aan dat naar verwachting geen ontslagen zullen vallen in het kerngebied van Hema - te noemen Nederland, België en Frankrijk. Ook zullen daar waarschijnlijk geen vestigingen sluiten. Andere markten ‘in andere, verre landen’ staan wel op de nominatielijst. Van Veen benadrukt dat men dan vooral kijkt naar de inzet van het hoofdkantoor bij die buitenlandse activiteiten.

Het is een opvallend statement. De voormalige eigenaar - Marcel Boekhoorn - kondigde bij de overname in 2018 nog aan dat hij met Ramphastos Investments van Hema een wereldwijd merk wilde maken. Het merk is inmiddels aanwezig in 11 landen waaronder Mexico en Qatar. In Mexico wilde het bedrijf op termijn zo’n 200 winkels openen, maar deze plannen werden eerder dit jaar op een lager pitje gezet. Wel heeft Hema een webwinkel in het land geopend.

Van Veen benadrukt nogmaals in het interview met Het Parool dat het bedrijf Jumbo dus niet de overnemende partij is, maar een investeringsmaatschappij van de familie achter de Jumbo. Het gaat zoals genoemd nog om een voorlopige verkoopovereenkomst, dus de verkoop kan nog afketsen. Het consortium gaat namelijk nog op zoek naar steun van Nederlandse banken om de overname te financieren. Hiervoor wil het consortium ongeveer acht weken uittrekken.