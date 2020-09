Hema in het gelijk gesteld, rechtbank wijst vorderingen schuldeisers af

Hema in he...

De rechtbank van Amsterdam heeft alle vorderingen van twee Hema-schuldeisers afgewezen, zo meldt Hema in een persbericht. Het kort geding werd opgezet omdat twee van de schuldeisers de rechtbank hadden gevraagd om Hema te verbieden verdere stappen te zetten in de uitvoering van de schuldverlaging.

Halverwege juni sloot Hema met ‘haar belangrijkste schuldeisers een akkoord om haar schuldenlast te verlagen’. Een gedeelte van de totale schuldeisers van Hema viel hierdoor buiten de boot. Vervolgens werd een kort geding aangespannen om de uitvoering van de schuldverlaging stop te zetten.

Hema CEO Tjeerd Jegen reageert verheugd in het persbericht. “We zijn verheugd dat de rechter alle vorderingen heeft afgewezen. Het sluiten van het akkoord was een belangrijke stap voor HEMA en de uitvoering hiervan kan nu ongehinderd doorgaan. Wij hebben steeds het volste vertrouwen gehad dat dit de juiste stap voor HEMA was en het sterkt ons dat de rechtbank ons daarin steunt.”

De overeenkomst die Hema met het gros van de schuldeisers sloot in juni is inmiddels in de laatste fase beland. Hema meldt dat de volgende stap de goedkeuring van de rechtbank is voor de verkoop van Hema aan de schuldeisers.