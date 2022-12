Hema lanceert sekstoys in samenwerking met Easytoys

Hema zet in op sexual wellness-producten. De oer-Hollandse keten lanceert namelijk een seksspeeltjes lijn in samenwerking met Easytoys, zo blijkt uit een persbericht.

“Onze missie is om ervoor te zorgen dat sexual wellness-producten normaal worden gevonden en om mensen te helpen een prettig seksleven te hebben. Als iets bewijst dat sekstoys inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van de Hema liggen,” aldus Eric Idema, CEO van Easytoys moederbedrijf Eqom Group, in het persbericht. Tamara van Geest, unitmanager bij Hema, vult aan: “Sexueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij Hema zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen.

De nieuwe lijn is te vinden in 285 Nederlandse filialen in het Mooi-en-Gezondschap. Vanaf liggen in dit schap vibrators, vibrerende eitjes, giftsets, condoms, glijmiddel en massage-olie. Deze producten zijn ook online verkrijgbaar bij Hema. Prijzen liggen tussen de 12,50 en 22,50. Of de lijn ook in andere landen waarin Hema actief is wordt uitgerold is nog onbekend.