Hema ondertekent Cambodja-overeenkomst voor betere arbeidsomstandigheden

Hema heeft de Cambodia Agreement ondertekend en ondersteunt daarmee betere lonen en arbeidsomstandigheden voor werknemers in de kledingindustrie in Cambodja, zo meldt Hema in een persbericht. Met de ondertekening van de overeenkomst met de vakbond IndustriALL Global Union maakt de keten de invoering van collectieve arbeidsovereenkomsten in fabrieken in Cambodja mede mogelijk.

Voor werknemers betekent dit naast betere arbeidsomstandigheden en betere lonen een veiligere werkomgeving en meer inspraak op de werkvloer, aldus het persbericht van Hema. Als supporter van Action, Collaboration, Transformation (ACT) in Cambodja sluit Hema zich aan bij een groeiende groep internationale merken en retailers die collectieve loonafspraken in de sector ondersteunen. De organisatie ACT brengt partijen samen en faciliteert de samenwerking.

De director TGSL IndustriALL Global Union, Christina Hajagos-Clausen, benadrukt in het persbericht van Hema de betekenis van deze stap. Hajagos-Clausen verklaart: “Hema’s ondertekening van het Cambodia Agreement is een belangrijke stap vooruit voor loonsverhogingen en betere arbeidsomstandigheden in Cambodja. Door zich aan te sluiten bij andere toonaangevende merken die deze Agreement ondertekenden, ondersteunt Hema de groeiende dekking van nationaal onderhandelde collectieve overeenkomsten. Die leveren directe, concrete en broodnodige voordelen op voor werknemers.”

Het programma brengt merken, fabrikanten en vakbonden samen om via collectieve afspraken echte verbeteringen mogelijk te maken, aldus het persbericht. Hema ondersteunt zo een aanpak die aansluit bij de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Daarbij gaat het onder meer om eerlijke lonen, zorgvuldige inkooppraktijken en betekenisvolle samenwerking tussen vakbonden en fabrikanten. Hema gaat nu met haar leveranciers en fabrieken in Cambodja aan de slag om deze collectieve arbeidsovereenkomsten te implementeren.

